Mobilrebell utan USA och Kina har fått fart: 10 000 har redan beställt

En mobil för dem som inte vill bli övervakade

ANNONS

Jolla Phone bygger på en ganska enkel idé: din telefon ska vara din.

Telefonen kör Sailfish OS, ett Linuxbaserat operativsystem som utvecklats i Finland och som inte skickar användardata till Google eller Apple. För den som vill använda Androidappar finns stöd för det, men enligt Jolla utan att datan skickas vidare till amerikanska servrar.

Det finns också en detalj som nästan känns nostalgisk. En fysisk knapp som stänger av mikrofon, kamera och sensorer med ett tryck. Lite som att dra ur sladden till internet – fast för mobilen.

Specifikationer utan cirkus

Telefonen är ingen teknisk cirkusmaskin, men den är heller inte svag.

Skärmen är 6,36 tum. Processorn är MediaTek Dimensity 7100 med 5G. Den levereras med 8 eller 12 GB RAM och 256 GB lagring som dessutom kan utökas med minneskort. Batteriet är på 5 450 mAh och kan bytas av användaren, något som nästan blivit en exotisk funktion i dagens mobilvärld.

Operativsystemet är Sailfish OS 5.2, i dag Europas enda oberoende mobilplattform.

Bara fyra system kvar i mobilvärlden

ANNONS

Smartphonemarknaden är i praktiken ett oligopol.

Det finns i dag bara fyra kommersiella operativsystem kvar: iOS från Apple, Android från Google, HarmonyOS från Huawei och så Sailfish OS från Jolla.

Resten har försvunnit. Microsofts Windows Phone är numera historia.

Att ett litet finskt bolag ens försöker är därför ganska modigt.

De första leveranserna av Jolla Phone planeras till sommaren 2026. (Foto: Pressbild)

Ny förhandsbeställning öppnar

Den första förhandskampanjen stängde i slutet av februari. Nu öppnar Jolla en ny begränsad batch på 1 000 telefoner.

Priset är 649 euro. Köparen betalar ett depositionsbelopp på 99 euro och resten vid leverans.

ANNONS

De första telefonerna levereras i juni 2026. Den nya batchen skickas i september.

Telefonen säljs i hela EU, inklusive Sverige, samt i Storbritannien och Schweiz.Om projektet lyckas återstår att se. Men i en värld där mobilen vet mer om dig än din partner finns det uppenbarligen en publik för en telefon som lovar motsatsen.

Läs även: Samsung väntade nio månader – då kunde din mobil avlyssnas