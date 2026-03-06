När nästan alla smartphones i världen drivs av amerikansk eller kinesisk mjukvara dyker det plötsligt upp en liten nordisk mobilrebell. Den heter Jolla Phone och den lockar människor som tröttnat på att mobilen rapporterar hem till Silicon Valley.
Mobilrebell utan USA och Kina har fått fart: 10 000 har redan beställt
Tre månader efter lanseringen har över 10 000 européer lagt en förhandsbeställning. Det motsvarar mer än fem miljoner euro i bekräftad försäljning. Inte dåligt för en telefon från ett litet finskt bolag som i praktiken försöker göra något så ovanligt som en smartphone utan Google.
Tillbaka till Nokias gamla hemstad
När beställningarna passerade 10 000-strecket blev produktionen officiellt säkrad, skriver LB Home. Slutmonteringen sker i Salo i Finland. Det är samma stad där Nokia en gång tillverkade sina mobiltelefoner när företaget dominerade världens fickor.
Symboliken är tydlig. Europa försöker göra comeback i en bransch som i dag kontrolleras av USA och Kina.
Bakom projektet står Jolla, ett bolag grundat av tidigare Nokia-ingenjörer som inte riktigt accepterade att allt slutade med Android och iPhone.
En mobil för dem som inte vill bli övervakade
Jolla Phone bygger på en ganska enkel idé: din telefon ska vara din.
Telefonen kör Sailfish OS, ett Linuxbaserat operativsystem som utvecklats i Finland och som inte skickar användardata till Google eller Apple. För den som vill använda Androidappar finns stöd för det, men enligt Jolla utan att datan skickas vidare till amerikanska servrar.
Det finns också en detalj som nästan känns nostalgisk. En fysisk knapp som stänger av mikrofon, kamera och sensorer med ett tryck. Lite som att dra ur sladden till internet – fast för mobilen.
Specifikationer utan cirkus
Telefonen är ingen teknisk cirkusmaskin, men den är heller inte svag.
Skärmen är 6,36 tum. Processorn är MediaTek Dimensity 7100 med 5G. Den levereras med 8 eller 12 GB RAM och 256 GB lagring som dessutom kan utökas med minneskort. Batteriet är på 5 450 mAh och kan bytas av användaren, något som nästan blivit en exotisk funktion i dagens mobilvärld.
Operativsystemet är Sailfish OS 5.2, i dag Europas enda oberoende mobilplattform.
Bara fyra system kvar i mobilvärlden
Smartphonemarknaden är i praktiken ett oligopol.
Det finns i dag bara fyra kommersiella operativsystem kvar: iOS från Apple, Android från Google, HarmonyOS från Huawei och så Sailfish OS från Jolla.
Resten har försvunnit. Microsofts Windows Phone är numera historia.
Att ett litet finskt bolag ens försöker är därför ganska modigt.
Ny förhandsbeställning öppnar
Den första förhandskampanjen stängde i slutet av februari. Nu öppnar Jolla en ny begränsad batch på 1 000 telefoner.
Priset är 649 euro. Köparen betalar ett depositionsbelopp på 99 euro och resten vid leverans.
De första telefonerna levereras i juni 2026. Den nya batchen skickas i september.
Telefonen säljs i hela EU, inklusive Sverige, samt i Storbritannien och Schweiz.Om projektet lyckas återstår att se. Men i en värld där mobilen vet mer om dig än din partner finns det uppenbarligen en publik för en telefon som lovar motsatsen.
