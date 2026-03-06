06 mars
2026

Realtid
JUST NU:

Rekordmånga amerikaner lämnar USA – väljer Europa

Realtid.se
Perfect Weekend

Mobilrebell utan USA och Kina har fått fart: 10 000 har redan beställt

Jolla Phone har redan passerat 10 000 förhandsbeställningar i Europa. (Foto: Pressbild/Pixabay)
Viggo Cavling

Viggo Cavling

När nästan alla smartphones i världen drivs av amerikansk eller kinesisk mjukvara dyker det plötsligt upp en liten nordisk mobilrebell. Den heter Jolla Phone och den lockar människor som tröttnat på att mobilen rapporterar hem till Silicon Valley.

Tre månader efter lanseringen har över 10 000 européer lagt en förhandsbeställning. Det motsvarar mer än fem miljoner euro i bekräftad försäljning. Inte dåligt för en telefon från ett litet finskt bolag som i praktiken försöker göra något så ovanligt som en smartphone utan Google.

Tillbaka till Nokias gamla hemstad

När beställningarna passerade 10 000-strecket blev produktionen officiellt säkrad, skriver LB Home. Slutmonteringen sker i Salo i Finland. Det är samma stad där Nokia en gång tillverkade sina mobiltelefoner när företaget dominerade världens fickor.

Symboliken är tydlig. Europa försöker göra comeback i en bransch som i dag kontrolleras av USA och Kina.

Bakom projektet står Jolla, ett bolag grundat av tidigare Nokia-ingenjörer som inte riktigt accepterade att allt slutade med Android och iPhone.

Starta om mobilen varje dag: Därför är det viktigare än du tror

En daglig omstart av mobilen kan stoppa spionprogram, minska hackningsrisken och ge snabbare prestanda
Den nya mobilen kostar 649 euro och säljs i hela EU samt i Storbritannien och Schweiz. (Foto: Pressbild)

En mobil för dem som inte vill bli övervakade

Jolla Phone bygger på en ganska enkel idé: din telefon ska vara din.

Telefonen kör Sailfish OS, ett Linuxbaserat operativsystem som utvecklats i Finland och som inte skickar användardata till Google eller Apple. För den som vill använda Androidappar finns stöd för det, men enligt Jolla utan att datan skickas vidare till amerikanska servrar.

Det finns också en detalj som nästan känns nostalgisk. En fysisk knapp som stänger av mikrofon, kamera och sensorer med ett tryck. Lite som att dra ur sladden till internet – fast för mobilen.

Specifikationer utan cirkus

Telefonen är ingen teknisk cirkusmaskin, men den är heller inte svag.

Skärmen är 6,36 tum. Processorn är MediaTek Dimensity 7100 med 5G. Den levereras med 8 eller 12 GB RAM och 256 GB lagring som dessutom kan utökas med minneskort. Batteriet är på 5 450 mAh och kan bytas av användaren, något som nästan blivit en exotisk funktion i dagens mobilvärld.

Operativsystemet är Sailfish OS 5.2, i dag Europas enda oberoende mobilplattform.

Bara fyra system kvar i mobilvärlden

Smartphonemarknaden är i praktiken ett oligopol.

Det finns i dag bara fyra kommersiella operativsystem kvar: iOS från Apple, Android från Google, HarmonyOS från Huawei och så Sailfish OS från Jolla.

Resten har försvunnit. Microsofts Windows Phone är numera historia.

Att ett litet finskt bolag ens försöker är därför ganska modigt.

De första leveranserna av Jolla Phone planeras till sommaren 2026. (Foto: Pressbild)

Ny förhandsbeställning öppnar

Den första förhandskampanjen stängde i slutet av februari. Nu öppnar Jolla en ny begränsad batch på 1 000 telefoner.

Priset är 649 euro. Köparen betalar ett depositionsbelopp på 99 euro och resten vid leverans.

De första telefonerna levereras i juni 2026. Den nya batchen skickas i september.

Telefonen säljs i hela EU, inklusive Sverige, samt i Storbritannien och Schweiz.Om projektet lyckas återstår att se. Men i en värld där mobilen vet mer om dig än din partner finns det uppenbarligen en publik för en telefon som lovar motsatsen.

Läs även: Samsung väntade nio månader – då kunde din mobil avlyssnas

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Senaste lediga jobben