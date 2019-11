Oscar Properties kan förlora prestigeprojekt

Senast i fredags skulle Oscar Properties ha betalat in 592 miljoner till Stockholms stad. Men någon betalning kom aldrig, skriver TT.

Nu kan det krisdrabbade bostadsbolaget förlora rätten till ett av sina prestigeprojekt.

Det planerade prestigeprojektet Gasklockan i Stockholm har setts som en möjlighet för Oscar Properties att komma i gång med nya projekt och tjäna pengar igen. Men nu kan de förlora chansen.

Betalningen på 592 miljoner skulle egentligen ha inkommit senast den 31 oktober. När den uteblev begärde Stockholms stad att bolaget senast i fredags skulle betala och beträda fastigheten eller riskera att avtalet hävs.

– Betalar de inte för fastigheten finns det inget sätt för staden att hålla fast vid avtalet så då måste vi ta oss ur situationen, säger Staffan Lorentz, som är projektchef på Stockholms stad.

I början av veckan ska staden hålla ett möte med sina jurister för att diskutera situationen, som enligt Staffan Lorentz är väldigt ovanlig.

LVMH och Tiffanys uppges vara överens om uppköp

Det franska lyxkonglomeratet LVMH, Louis Vuitton Moët Hennessy, har kommit överens med Tiffanys om att köpa den amerikanska juvelerarjätten, uppger källor för CNBC, enligt Omni.

Enligt CNBC:s uppgiftslämnare avser LVMH köpa Tiffanys för 135 dollar per aktie. Bloomberg har samma uppgifter och skriver att budet är 12,5 procent högre än det ursprungliga på 120 dollar per aktie och värderar Tiffanys till 16 miljarder dollar, eller 154 miljarder kronor.

Demokrativänner mot storseger i Hongkong

Den demokratiivrande sidan har vunnit en jordskredsseger i lokalvalet i Hongkong. Områdets Pekingtrogna ledare Carrie Lam lovar att "ödmjukt lyssna" till väljarnas dom, skriver TT.

Enligt nyhetssajten RTHK har demokratisidan tagit uppemot 90 procent av de 452 platser som stod på spel i söndagens val. Det kan också uttryckas som att demokrativännerna tar över 17 av 18 distriktsråd från Pekingtrogna politiker.

Till vardags sysslar råden mest åt lokala frågor, men resultatet ritar också om Hongkongs politiska spelplan inför 2022, då lokala politiker är med och röstar fram områdets högste ledare.

Valdeltagandet har ökat från 47 procent 2015 till 71 procent nu.

Michael Bloomberg vill bli USA:s president

New Yorks förre borgmästare Michael Bloomberg vill bli USA:s nästa president och ställer upp som presidentkandidat för demokraterna 2020.

Han erbjuder sin egen blandning av politiska åsikter i mitten och erfarenhet från näringslivet och som borgmästare i New York.

Asienbörser stiger på måndagen

Asiatiska börser stiger överlag på måndagen då investerare vågar hoppas på framsteg i det långdragna handelskriget mellan USA och Kina, medan den senaste amerikanska statistiken ger styrka åt dollarn, skriver Reuters.

USA:s nationella säkerhetsrådgivare Robert O'Brien sade på lördagen att en första handelsöverenskommelse med Kina fortfarande är möjlig vid slutet av året, även om han varnade att Washington håller ett öga på vad som händer i Hongkong.

MSCI-index för aktier i Asien och Stillahavsregionen exklusive Japan stiger 0,7 procent medan Nikkei-index stiger med 0,8 procent.

Amerikanska aktieindex steg på fredagen efter positiva kommentarer från såväl USA som Kina om ett möjligt handelsavtal.

Det breda storbolagsindexet S&P 500 steg 0,2 procent.

Minifuturen för S&P 500 stiger 0,3 procent på måndagsmorgonen, enligt Reuters.

Creades blir majoritetsägare i PRNT Printing Solutions

Creades har träffat avtal om att förvärva 51 procent av PRNT Printing Solutions, ett entreprenörslett e-handelsbolag inom digitalt tryck.

När affären genomförs, vilket beräknas ske i december, kommer PRNT ägas till 51 procent av Creades och 49 procent av bolagets grundare och tidigare ägare. Affären värderar PRNT till 610 miljoner kronor på skuldfri basis och Creades investering väntas bli 255 miljoner kronor efter genomförd bankfinansiering.

Kina planerar rekordstor obligationsemission

Kina planerar en rekordstor obligationsemission i dollar som bedöms potentiellt uppgå till 6 miljarder dollar enligt källor som är insatta i diskussionerna. Kinas finansdepartement överväger löptider om 3, 5, 10 och 20 år, noterar Nordea i sitt morgonmejl.

”Detta blir i sådana fall det tredje året i rad som Kina emitterar obligationer i dollar, vilket understryker landets fortsatta intresse att expandera utanför Kinas gränser”, skriver Nordea.

Novartis köper Medicines Company

Novartis ska köpa det amerikanska läkemedelsbolaget The Medicines Company, skriver Omni.

Novartis betalar 85 dollar per aktie, vilket är en premie på omkring 45 procent jämfört med stängningskursen den 18 november, dagen innan Bloomberg rapporterade att de två bolagen förde samtal.

Tidigare under söndagen rapporterade Financial Times, med hänvisning till insatta källor, att affären var nära att gå i lås. Den beskrivs som den senaste i raden av försök från Novartis-chefen Vasant Narasimhan att omforma den schweiziska läkemedelsjätten genom försäljningar och uppköp.

Kristian Skovmand ny chef för SEB Investment banking

SEB har utsett dansken Kristian Skovmand till ny global chef för 'Investment Banking'. Rollen innehas i dag av William Paus, som är chef över divisionen 'Stora Företag och Finansiella Institutioner' där investmentbankdelen ingår, skriver Dagens Industri. SEB har skapat en ny chefspost helt dedikerad till investmentbanken, vilket innebär att ingen har slutat, bekräftar bankens pressansvarige Laurence Westerlund för Di.

Kristian Skovmand har tidigare arbetat 15 år på Morgan Stanley i olika seniora roller med placering i London, Hongkong, Mumbai och Stockholm. SEB anställde honom redan 2017, men då som ställföreträdande chef för 'Stora Företag och Finansiella Institutioner' i Danmark och ansvarig för rådgivningsenheterna. Han tillträder sin nya roll den 1 januari 2020.