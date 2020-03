“Opec klarar inte längre av att reglera marknaden”

Priset på olja kollapsar på marknaden och handlas nu under 24 dollar per fat, den lägsta nivån sedan 2002. Nordeas chefsanalytiker Thina Margrethe Saltvedt kommenterar utvecklingen.

Oljepriset fortsätter att falla och under onsdagen sjönk priset på Nordsjöoljan brent med 5 procent och den amerikanska WTI-oljan tappade nära 10 procent. Ett fat WTI-olja kostar nu under 25 dollar, den lägsta nivån sedan 2002.



– Den lägre priset är en konsekvens av att vi ser en minskad efterfrågan samtidigt som utbudet ökar. Priskriget mellan Saudiarabien och Ryssland påverkar hela marknaden ihop med skräcken för coronaviruset. Opec klarar inte längre av att reglera marknaden och vi har idag en konkurrenssituation där Opec är helt beroende av Ryssland för att kunna tävla med USA, istället för att Opec-länderna styr marknaden själva, säger Thina Margrethe Saltvedt, chefanalytiker på Group Sustainable Finance Nordea.



Thina Margrethe Saltvedt pekar på att inbromsningen i den kinesiska ekonomin är en av anledningarna till det lägre priset. Coronavirusets effekter på den globala ekonomin driver ned oljemarknadens framtidsutsikter.



– Det viktigaste för oljemarknaden just nu är att vi stoppar smittospridningen av coronaviruset så att näringslivet och besöksnäringen kan fortsätta som vanligt. De kommande sex månaderna kommer bli direkt avgörande för industrin fortlevnad och priset fortsätter att falla så kommer vi få se bolag i sektorn som går i konkurs.



Vilka triggers ser du på marknaden nu?

– Främst tittar vi på om samarbetet mellan Ryssland och Opec-länderna kommer att bli bättre. Oron för coronaviruset ihop med detta leder till att finansmarknaderna nu förflyttar kapital från oljesektorn vilket får förödande konsekvenser för bolagen. I övrigt blickar jag framåt mot sommaren då "driving i USA”-säsongen börjar och resandet vanligtvis ökar, detta kan leda till en ökad efterfrågan av olja.



Thina Margrethe Saltvedt varnar för att den ökade oljeproduktionen inte ännu är fullt synlig på de globala marknaderna. Terminshandeln i oljan kommer rätt och slätt bli lidande framöver om nuvarande utveckling i den fysiska oljemarknaden fortsätter att präglas av coronaoro och priskrig.



– Det vi ser just nu är främst att förväntningarna kring oljemarknaden skruvas ned. De direkta effekterna av den ökade produktionen har marknaden ännu inte fångat upp.



– Än så länge så fungerar den norska produktionen av olja obehindrat från coronaviruset. Det skulle få stora konsekvenser för den norska oljeindustrin om vi började få fall av smittan på de norska oljeriggarna.

