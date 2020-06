OMXS30 tappade nära 5 procent

Precis som alla andra dagar denna vecka föll Stockholmsbörsen under torsdagen. Från att vara ned mellan 2 till 3 procent under förmiddagen tilltog fallet under eftermiddagen. OMXSPI stängde minus 4,58 procent och OMXS30 tappade 4,92 procent.



På large cap-listan slutade bara två bolag på plus: Arjo och Electrolux med uppgångar om 2,14 respektive 1,1 procent. Medicover blev dagens förlorare med en nedgång om 15,92 procent. Även bolag som Ratos, Handelsbanken och Resurs Holding tappade mellan 6 till 8 procent.



Mid cap-listan såg något bättre ut och där slutade fler bolag på plus. Xvivo Perfusion ledde listan med en uppgång om 7,65 procent. Förlorare blev istället International Petroleum med en nedgång om 13,66 procent.



Eniro, som de senaste dagarna klättrat stadigt på small cap-listan, stängde åt två olika håll under torsdagen och blev både listans vinnare och förlorare. Den vanliga Enrio-aktien handlades ned 18,94 procent samtidigt som preferensaktien steg 20,35 procent. Anoto Group och TradeDoubler steg 13,7 respektive 11,64 procent.