Storbråk i USA om ny logotyp – nu väger Trump in

Donald Trump föredrar den gamla loggan för Cracker Barrel. Foto:(Alex Brandon/Wyatte Grantham-Philips / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 26 aug. 2025Publicerad: 26 aug. 2025

En amerikanska restaurangkedja har bytt ut sin logotyp mot en modernare variant. Vilket har lett till en folkstorm där även den amerikanska presidenten nu lagt sig i.

Cracker Barrel är en kedja av restauranger som varit verksamma sedan 1969. Restaurangerna har marknadsfört sig med ett tema som anspelar på den amerikanska söderns traditioner.

Kanske är det också kedjans traditionella tilltal som har fått känslorna att hetta till när bolaget nu lanserade en ny, mer slimmad och modern, logotyp. Borta i designen är både en tunna och en sittande figur som varit med sedan starten.

När designen presenterades i måndags lät sig inte reaktioner vänta på sociala medier och på andra håll där logotypen kritiserades för att vara generisk, själlös och tråkig. Och på börsen sjönk bolagets värde med 12 procent på en dag, rapporterar CNN.

Cracker Barrel försöker rädda situationen

Cracker Barrel, som har 658 restauranger i USA, verkar inte ha förutsett de kraftiga reaktionerna på logobytet och försöker nu att lugna ner stämningen.

Den nya logotypen för Cracker Barrel som upprört många. Foto: (Wyatte Grantham-Philips / AP /TT)

”Om de senaste dagarna har visat oss något, så är det hur djupt folk bryr sig om Cracker Barrel”, skrev företaget på sin hemsida på måndagen.

”Ni har också visat oss att vi kunde ha gjort ett bättre jobb med att dela med oss ​​av vilka vi är och vilka vi alltid kommer att vara”, fortsatte bolaget.

Bolaget säger att de kommer fortsätta fokusera på sin mat och sin stämning. Men de har inte sagt något om att ändra tillbaka till den gamla logotypen mer än att den sittande mannen inte helt kommer försvinna från Cracker Barrels inredning.

Donald Trump lägger sig i

Enligt en del kommentatorer är reaktionerna pådrivna av högerdebattörer för att driva kulturkrig.

Oavsett om det stämmer eller inte så lär det bli så nu när den amerikanska presidenten Donald Trump uttalat sig om saken.

”Cracker Barrel borde gå tillbaka till den gamla logotypen, erkänna ett misstag baserat på kundresponsen (den ultimata omröstningen) och leda företaget bättre än någonsin tidigare”, skriver den amerikanska presidenten på Truth Social, rapporterar CNBC.

Den gamla logotypen med sittande man, tunna och allt. Foto: (Rogelio V. Solis / AP /TT)

Enligt Trump har Cracker Barrel nu ett utmärkt tillfälle att agera då de fått ”miljarder dollari fri publicitet”.

”Det är väldigt knepigt att kunna göra, men det är en fantastisk möjlighet. Ha en stor presskonferens idag. Gör Cracker Barrel till en VINNARE igen”, skrev Trump.

