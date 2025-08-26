En amerikanska restaurangkedja har bytt ut sin logotyp mot en modernare variant. Vilket har lett till en folkstorm där även den amerikanska presidenten nu lagt sig i.
Storbråk i USA om ny logotyp – nu väger Trump in
Mest läst i kategorin
Svenska kronan vinnare gentemot dollarn
Den svenska kronan går under förmiddagen starkast av 15 olika valutor gentemot den amerikanska dollarn, skriver nyhetsbyrån Bloomberg. Under förmiddagen har kronan stärkts med tre öre mot dollarn som nu kostar 9,53 kronor. Det är den lägsta dollarkursen sedan slutet av juli. Som lägst hittills i år har dollarn stått i juni då den kostade …
"Oetiskt" – Wall Streets talangjakt når kokpunkten
JP Morgan hotar att sparka unga anställda som hoppar av till riskkapitalbolagen. Men i jakten på Wall Streets hetaste hjärnor har lönespiralen redan exploderat. Kampen om Wall Streets hetaste talanger har nått en brytpunkt. JP Morgan Chase, USA:s största bank, hotar nu att sparka juniora analytiker som accepterar jobberbjudanden inom de första 18 månaderna av …
Fed trotsar Trump – räntan kan ligga still i ett år
Donald Trump anser att inflationen är ett minne blott och kräver omedelbara räntesänkningar – men Federal Reserve ger honom kalla handen. Trots upprepade krav från Donald Trump på räntesänkningar står den amerikanska centralbanken Federal Reserve fast vid sin försiktiga linje. USA:s president anser att inflationen är obefintlig och att konsumenterna förtjänar lättnader – men varken …
Sex vanliga myter som bromsar den hållbara omställningen
Svenska entreprenörer står inför stora utmaningar på hållbarhetsområdet, men också möjligheter att driva utvecklingen framåt. Många små och medelstora svenska företag har integrerat hållbarhet i sina affärsmodeller och ser möjligheterna till långsiktig lönsamhet och konkurrensfördelar. Men omställningen går inte tillräckligt snabbt – trots att hållbarhet är en katalysator för nödvändig förändring. Utan fler företag som …
Ny Chief Impact Officer i EY:s nordiska verksamhet
EY har utsett Anna Ryott till partner och Chief Impact Officer. Anna får en nyckelroll i EY:s nordiska verksamhet, och kommer driva strategiska initiativ tillsammans med företag som vill göra skillnad och som strävar efter att förena hållbar utveckling med tillväxt. Annas fokus på transformation, kreativitet och hållbarhet stämmer bra överens med EY:s syfte. Anna …
Cracker Barrel är en kedja av restauranger som varit verksamma sedan 1969. Restaurangerna har marknadsfört sig med ett tema som anspelar på den amerikanska söderns traditioner.
Kanske är det också kedjans traditionella tilltal som har fått känslorna att hetta till när bolaget nu lanserade en ny, mer slimmad och modern, logotyp. Borta i designen är både en tunna och en sittande figur som varit med sedan starten.
När designen presenterades i måndags lät sig inte reaktioner vänta på sociala medier och på andra håll där logotypen kritiserades för att vara generisk, själlös och tråkig. Och på börsen sjönk bolagets värde med 12 procent på en dag, rapporterar CNN.
Cracker Barrel försöker rädda situationen
Cracker Barrel, som har 658 restauranger i USA, verkar inte ha förutsett de kraftiga reaktionerna på logobytet och försöker nu att lugna ner stämningen.
”Om de senaste dagarna har visat oss något, så är det hur djupt folk bryr sig om Cracker Barrel”, skrev företaget på sin hemsida på måndagen.
”Ni har också visat oss att vi kunde ha gjort ett bättre jobb med att dela med oss av vilka vi är och vilka vi alltid kommer att vara”, fortsatte bolaget.
Bolaget säger att de kommer fortsätta fokusera på sin mat och sin stämning. Men de har inte sagt något om att ändra tillbaka till den gamla logotypen mer än att den sittande mannen inte helt kommer försvinna från Cracker Barrels inredning.
Senaste nytt
Donald Trump lägger sig i
Enligt en del kommentatorer är reaktionerna pådrivna av högerdebattörer för att driva kulturkrig.
Oavsett om det stämmer eller inte så lär det bli så nu när den amerikanska presidenten Donald Trump uttalat sig om saken.
”Cracker Barrel borde gå tillbaka till den gamla logotypen, erkänna ett misstag baserat på kundresponsen (den ultimata omröstningen) och leda företaget bättre än någonsin tidigare”, skriver den amerikanska presidenten på Truth Social, rapporterar CNBC.
Enligt Trump har Cracker Barrel nu ett utmärkt tillfälle att agera då de fått ”miljarder dollari fri publicitet”.
”Det är väldigt knepigt att kunna göra, men det är en fantastisk möjlighet. Ha en stor presskonferens idag. Gör Cracker Barrel till en VINNARE igen”, skrev Trump.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.