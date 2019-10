Nya stämningar mot den tidigare styrelsen och vd i Concent

Nya stämningar mot den tidigare styrelsen och vd i Concent

Concent Holding har lämnat in två separata stämningsansökningar till Stockholms tingsrätt och Solna tingsrätt mot bolagets tidigare styrelse, vd och faktiska företrädare respektive bolagets tidigare revisor och huvudansvarige revisor, enligt Fastighetsvärlden.

Det rör sig om fyra styrelseledamöter plus Mikael Fahlander. Dessutom KPMG och ansvarig revisor där.

Concent menar att köpet av Concent Utveckling Holding AB under år 2014 har gjorts till ett kraftigt överpris. Köpeskillingen uppgick till 500 miljoner kronor men enligt Concent uppgick marknadsvärdet på tillgångarna i Utveckling Holding endast till cirka 14 miljoner kronor.. Concent anser alltså att bolaget betalde ett överpris om cirka 486 miljoner kronor.

De efterföljande amorteringarna om cirka 95 miljoner kronor på köpereversen har utgjort en olaglig värdeöverföring i strid mot aktiebolagslagens regler, enligt Concent yrkar i stämningsansökningarna bristäckningsansvar/skadestånd med 95.761.813 kronor och ersättning för sina rättegångskostnader. Realtid skrev för drygt ett år sedan om en stämning mot samma aktörer.

Swedbank köper fondinnehav av Eastnine

Eastnine avyttrar hela innehavet i East Capital Baltic Property Fund III. Köpeskillingen uppgår till cirka 25,1 miljoner euro, vilket motsvarar verkligt värde per sista september 2019, enligt ett pressmeddelande.

Köpare är tio av Swedbanks pensionsfonder i Litauen och Estland.

– Försäljningen ligger helt i linje med Eastnines plan att bara direktäga fastigheter. Affären gör det möjligt för oss att förvärva ytterligare fastigheter på våra prioriterade marknader Vilnius, Riga och Tallinn, säger Kestutis Sasnauskas, vd för Eastnine.

Avkastningen på Eastnines investering i fonden uppgår till cirka 11 procent per år under innehavstiden, framgår det.

Ned på Asienbörserna

De kinesiska börserna backade strax efter klockan 6 svensk tid. Shangai-börsen backar 0,3 procent medan Hongkongs Hangseng-index handlas ner 0,9 procent.

Sydkoreas Kospi-index backar 0,5 procent medan australiensiska ASX 200 går tillbaka 0,2 procent.

Tokyobörsens Nikkei-index handlas upp 0,1 procent. Japanska Tokyo Electron faller 4 procent, koreanska SK Hynix backar 1,4 procent medan taiwanesiska TSMC går tillbaka 1,2 procent.

Bynk utser vice vd

Låneappen Bynk utser Oscar Hyléen till vice vd och kommunikationsdirektör, enligt DI Digital. Oscar Hyléen kommer senast från rollen som vd och partner på kommunikationsbolaget Diplomat Group, där han har varit verksam inom bland annat finansiella tjänster och e-handel. Han har tidigare jobbat inom kommunikation och investerarrelationer på Postnord och MTG. Han har även en bakgrund som rådgivare på brittiska Brunswick Group samt JKL och Kekst CNC.

Oscar Hyléen ska ingå i Bynks ledningsgrupp och rapporterar direkt till Bynks vd Emil Hansson. Han tillträder rollen redan denna vecka.

En banker-trio misstänks för insiderbrott i USA

De amerikanska myndigheterna misstänker en trio av investment bankers för insiderbrott och anklagar dem för att ha tagit hem olagliga vinster om tiotals miljoner dollar, enligt Financial Times. Det rör sig om en banker från Goldman Sachs och tidigare bankirer från Moelis & Co samt Centerview Partners. De ska ha stulit information om kunder och sålt insiderinformationen till aktiemäklare. Informationen användes bland annat till att läcka detta till journalister i ett försök att påverka bolagens aktiepriser. Brotten ska ha begåtts under flera år, mellan december 2012 och februari 2018.

Totalt är tre bankers, två aktiemäklare och en son till en styrelseordförande på ett tidigare listat biotechbolag misstänkta i härvan.

Boeing-topp får lämna efter olyckorna

Boeing sparkar Kevin McAllister, chefen för kommersiella flygplan, skriver Omni Ekonomi och hänvisar till CNBC. Kevin McAllister ledde affärsområdet som är i kris efter att två 737 Max-flygplan kraschat. Han är den som är högst uppsatt som tvingats lämna bolaget efter olýckorna.