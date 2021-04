Northmill: ”Väldigt viktigt för oss fortsätta arbeta aktivt för att uppnå en jämnare fördelningen”

Neobanken Northmill har under 2020 ökat sin personalstyrka med hela 32 procent. Personalomsättningen minskade under perioden från 29 procent till 25 procent, vilket fortfarande är en hög siffra. Samtidigt ökade antalet kvinnor till 27 procent under 2020, från 25 procent 2019. Vidare sitter endast män Northmills ledning och i styrelsen finns endast en kvinna, styrelseordföranden Margareta Lindahl Gelin.

– Där vi vuxit mest under året personalmässigt är inom Engineering, Analytics och Product och tyvärr är det fortfarande en mycket mindre andel kvinnliga sökande till dessa tjänster, och även generellt i branschen. Vi vet att det är många tekniktunga företag som upplever samma sak. Men vi är väl medvetna om utmaningen och det är väldigt viktigt för oss att fortsätta arbeta aktivt för att uppnå en jämnare fördelningen,säger Oliver Hofmann, Head of PR & Communications på Northmill, till Realtid.

Den höga personalomsättningen handlar främst om omstrukturering av kundtjänsten, säger han.

– Det som påverkar siffrorna mest är att vi under året centraliserade vår kundservice från Finland till Sverige. Omstruktureringar likt den här är naturligt för ett tillväxtbolag, men givetvis har vi som ambition att hålla personalomsättningen på en bra nivå.