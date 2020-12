Nordea investerar i NEA:s nya techfond

Förra veckan valde Nordea att investera i en drygt 300 miljoner kronor stor teknikbolagsfond hos förvaltaren NEA, Never Eat Alone, som grundades av Jacob Brögger och Erik Ekfeldt – två tidigare medarbetare på Nordea. Fonden är NEA:s andra och vid sidan av ett 40-tal investerare går Nordea Liv & Pension in som medfinansiärer.

– Vi är såklart superglada över att Nordea har valt att investera i oss och har väldigt bra erfarenhet av dem. Vi ser det som att Nordea ligger i framkant när det kommer till nytänk, säger Erik Ekfeldt till Realtid.

Erik Ekfeldt säger till Realtid att NEA fokuserar på att investera i mogna bolag som har en fungerande motor och omsätter 10 – 300 miljoner kronor och är EBITDA-positiva. Han kommenterar även det faktum att de båda grundarna tidigare arbetade länge på Nordea:

– Lärdomarna är många och under en lång tid, så vi fick med väldigt mycket erfarenhet från Nordea, säger Erik Ekfeldt.

På NEA:s ägarlista finns investeringsprofiler såsom Stefan Bengtsson, systerson till H&M:s storägare Stefan Persson, Richard Båge, grundare av Insplanet och Jonas Tellander, vd för och medgrundare av Storytel.

Den första fonden var 165 miljoner kronor stor och investerade i bolag såsom nätläkaren Doktor.se, låsföretaget Swedlock, samt utbildningsbolaget Hyper Island. Enligt Erik Ekfeldt kommer många investeringsförslag från NEA:s ägare.

– Ett annat sätt att hitta investeringsobjekt är genom våra portföljbolag vi investerat i och som i sin tur rekommenderar oss till andra entreprenörer eftersom vi fokuserar på minoritetsposter och låter entreprenören köra sin resa. Dealflow kommer också genom andra investerare som vi kan saminvestera med där vi delar liknande värderingar med, säger Erik Ekfeldt.

Han medger samtidigt att NEA även gör en hel del cold calls i förhoppning om att hitta rätt objekt.

– Jag och min kollega Jacob målsätter varandra på att vi ska ha 12-15 möten vardera i veckan som kan leda till en ny affär eller något som är bra för våra portföljbolag. Därav namnet Never Eat Alone, säger Erik Ekfeldt.