Nent Group har sålt Splay One till Caybon

Nent Group har sålt Splay One, en leverantör av branded entertainment, till digitalmediaföretaget Caybon. Det framgår av ett pressmeddelande.

De finansiella detaljerna är hemliga.



Affären är verkställd i samband med omorganiseringen av Nent Studios där Splay One ingick. Framåt ska Nent Studios fokusera på manusbaserade dramaproduktioner för streamingtjänsten Viaplay.



”Den här transaktionen utgör ett första steg i vår process att omorganisera vår Studios-portfölj för att endast arbeta med manusbaserat innehåll och vara fullt integrerad med Viaplay. De återstående försäljningarna inom Nent Studios fortsätter som planerat och vi förväntar oss att slutföra dessa under första halvan av 2021”, säger Anders Jensen, vd för Nent Group.



Splay One har huvudkontoret i Stockholm och 120 anställda i fyra länder.

Reno Santic

Nyhetsbyrån Finwire

https://twitter.com/finwire