Minus 680 miljoner för Collector

Nischbanken Collectors kreditförlustnivå uppgick till 12,3 procent i det fjärde kvartalet 2019 (2,1). Kreditförlusterna påverkades negativt av den extra reservering om 800 miljoner kronor för förväntade kreditförluster som gjordes under det fjärde kvartalet. Justerat för den extra reserveringen hade kreditförlustnivån för kvartalet uppgått till 1,7 procent. Det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

Rörelseresultatet blev minus 680 miljoner kronor. Collector, med Erik Selin som tillträdande ordförande, meddelade i en vinstvarning den 21 januari att bolaget räknade med ett rörelseresultat på cirka minus 670 miljoner kronor. Exklusive poster av engångskaraktär uppgick det justerade rörelseresultatet till 145 miljoner kronor.

Collector offentliggjorde den 21 januari 2020 avsikten att genomföra en garanterad företrädesemission om cirka 1 000 miljoner kronor under det första kvartalet 2020 i syfte att stärka bolagets kapitalbas.

Fingerprint minskar förlusterna

Fingerprint Cards rapporterar en fallande omsättning i det fjärde kvartalet, jämfört med samma period föregående år. Förlusterna minskar med drygt 10 miljoner kronor.



Norwegian i linje med förväntningarna

Norwegians resultat för det fjärde kvartalet ligger i linje med förväntningarna, visar bolagets rapport för torsdagen.

I rapporten säger bolaget att nya åtgärder för att minska kostnader och indragningen av olönsamma flygningar ger positiva resultat.

Det norska flygbolaget redovisar en förlust under förra året på motsvarande 1,7 miljarder svenska kronor. Norwegian räknar ändå att gå med nettovinst under 2020.

Exportchefer på gott humör

Business Swedens exportchefsindex, EMI, steg till 56,3 under det första kvartalet från 50,7 föregående kvartal.

Undersökningen genomförs bland exportansvariga i 214 företag. Ett exportchefsindex över 50 innebär att det är fler som tror på en förstärkning av exporten än en försvagning, och tvärtom. Det var den framåtblickande delen som steg, EMI prognos ökade hela 11 enheter till 62,1, betydligt högre än det historiska snittet på 57,1.

Wall Street på nya rekordnivåer

New York-börserna steg på onsdagen i linje med världens övriga börser. Vid stängning stod de ledande indexen klart högre:

• S&P 500: +0,65 procent

• Nasdaq: +0,9 procent

• Dow Jones: +0,9 procent

Det innebär att samtliga huvudindexen stängde på nya rekordnivåer. Det rapporterar Omni.

SEB: Risken för nya lättnader därför större än för åtstramning

Inflationen kommer att bli lägre än 1 procent i sommar, spår SEB. Detta kommer i sin tur öka pressen på Riksbanken att lätta upp sin politik, skriver storbankens makroekonom Elisabet Kopelman i ett marknadsbrev. ”På kort sikt är risken för nya lättnader därför större än för åtstramning”, skriver hon.

Nordea: Kronan kommer att stärkas

Kortsiktigt kommer kronan att försvagas mot euron – men framåt årsskiftet är den svenska valutan något starkare än i dag, spår Nordea i ett marknadsbrev.

Om tre månader kommer en euro kosta 10,60 kronor jämfört med de 10,49 som den står i under torsdagsmorgonen. Vid årsskiftet kommer euron i stället att kostas 10‚40 kronor, spår Nordea.

Nedskrivningar tynger Arion Banki

Den isländska banken Arion Banki, som är parallellnoterad i Stockholm, rapporterar ett nettoresultat på minus 2,7 miljarder isländska kronor för det fjärde kvartalet 2019 (1,6). Det framgår av bankens delårsrapport.

Banken har tidigare varnat för att resultatet skulle tyngdas av nedskrivningar. Bankens räntenetto för kvartalet var 7,7 miljarder isländska kronor (8,0) medan provisionsnettot uppgick till 2,6 miljarder (2,7). Styrelsen föreslår en utdelning om 5:50 isländska kronor per aktie för helåret.

Ny noteringsprövning för Ngage Group

Spotlight bedömer att Ngage Group genomgår en genomgripande förändring och har därför, på sedvanligt sätt, beslutat att bolaget ska genomgå en ny noteringsprövning som villkor för bolagets fortsatta notering. Syftet med noteringsprövningen är att säkerställa att bolaget uppfyller samtliga noteringskrav.

Under noteringsprövningen sker handeln i bolagets finansiella instrument på observationslistan, med målet att så snart som möjligt, om noteringsprövningen godkänns, flyttas till den ordinarie listan. I det fall bolaget inte kommer att kunna uppfylla noteringskraven kommer Spotlight att besluta om avnotering. Det framgår av ett pressmeddelande.

Karl-Johan Persson satsade 1 miljard på onoterat

Klädjätten H&M-arvtagaren Karl-Johan Persson ökade sina privata direktinvesteringar med 50 procent under förra året och totalt satsade han över 1 miljard på onoterade bolag, skriver DI Digital. Det handlar i stor utsträckning om startupföretag. Bland annat finns Mathem, Fyndiq och Pricerunner i portföljen.

Mobilmässa ställs in

Teknikmässan Mobile World Congress i Barcelona ställs in efter att flera stora bolag som Ericsson, Nokia och Amazon hoppat av till följd av coronaviruset, skriver flera medier. Beslutet motiveras just med riskerna i samband med virusutbrottet, uppger arrangören branschorganisationen GSMA i ett uttalande enligt Bloomberg.

MWC skulle ha ägt rum den 24-27 februari.

Investorbolag köper sjukhus

Fastighetsbolaget Vectura har tecknat avtal med Region Stockholm om att förvärva Bromma Sjukhus i västra Stockholm. Det rapporterar Fastighetsvärlden.

Köpskillingen för de 22 000 kvadratmeter stora fastigheterna uppgår till 570 miljoner kronor.

Vectura ägs av Patricia Industries som är en del av Investor.