Trumps tullar mot svenskt stål: "Inte bra"

Tullar har varit i fokus under Donald Trumps första veckor som president.

Först planerade han att införa kraftiga tullar på Kanada och Mexiko innan det sköts upp i en månad. Därefter beslutade han att införa tioprocentiga tullar mot Kina som trädde i kraft under måndagen.

Missa inte: Trump förlorade budgivning om piano – började älska tullar. Realtid

Nu har Trump återigen lämnat ett besked om tullar – och den här gången påverkar det Sverige.

Ingen överraskning

Under en presskonferens på en flygning med presidentplanet Air Force One meddelade nämligen Trump att han inför 25 procents tullar på importer av stål och aluminium, rapporterar Financial Times.

Det är ännu oklart när tullarna ska införas.

Beskedet kommer dock inte som någon överraskning.