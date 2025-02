Trump förlorade budgivning om piano – började älska tullar

Donald Trumps andra mandatperiod som USA:s president har pågått i två veckor – har till stor del präglats av tullar. Han har hotat med att införa 25-procentiga avgifter för varor som importeras från Kanada eller Mexiko över gränsen till USA.

Trumps fascination för tullar är dock inte ny. Redan på 1980-talet ska hans vurm ha inletts, efter en till synes trivial händelse.

Trump ville nämligen köpa ett piano som använts i filmen Casablanca, men förlorat budgivningen mot ett japanskt handelsbolag.

Skrivit om det i sin bok

Det blev startskottet för att hålla en hård linje mot varuimport.

Eftersom Trump var beroende av internationellt kapital – men inte varor – blev tullar en bra kompromiss i hans världsbild, skriver Omni Ekonomi.

Det är inte bara Trumps åsikter som har varit konstanta sedan 1980-talet.

Även hans metoder för att få igenom förslagen är hämtade från tiden som affärsman – och de står till och med nedskrivna i hans bok The Art of the Deal, skriver Dagens Industris USA-korrespondent Emanuel Sidea.

