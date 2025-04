Snopet: Trumps handelskrig stryper Putins oljekassa

Bitter ironi

Dmitrij Peskov, president Vladimir Putins talesperson, beskriver enligt Financial Times läget som ”extremt turbulent, spänd och känslomässigt överbelastad”.

Enligt honom jobbar finanstjänstemännen i Moskva för fullt ”för att minimera konsekvenserna av den internationella ekonomiska krisen för vår ekonomi”.

Det finns en bitter ironi för Kremls ledning.

G7-ländernas försök att begränsa Rysslands oljeintäkter genom ett pristak på 60 dollar per fat har länge kringgåtts av Moskva genom en skuggflotta av åldrande oljetankers.

Uppmaningen: ”Dra åt skruvarna”

Nu har marknaden dock pressat priset under denna gräns helt av egen kraft.

”Pristaket är för närvarande meningslöst”, säger Clayton Seigle, senior fellow vid Center for Strategic and International Studies i Washington DC, till The Guardian.

Han menar att G7-länderna borde överväga att ”dra åt skruvarna” mot Kreml genom att sänka priset under 60 dollar.

Ryska krigskassan under attack

Konsekvenserna för Rysslands ekonomi kan bli betydande.

Om oljepriserna håller sig nära nuvarande nivåer kan landet förlora cirka en biljon rubel i år, motsvarande 2,5 procent av förväntade budgetintäkter, enligt Financial Times.

Detta skulle innebära att BNP-tillväxten minskar med 0,5 procentenheter.

Då kan pengarna vara slut

Rysslands förmåga att parera ekonomiska chocker har dessutom försvagats avsevärt.

Sedan 2020 har den likvida delen av landets statliga förmögenhetsfond – känd som nationella välfärdsfonden – minskat med två tredjedelar.

Om fonden används för att täcka ett växande budgetunderskott kan den vara uttömd innan årets slut.

”Huruvida regimen kan göra något åt detta förutom smärtsamma nedskärningar i icke-krigsrelaterade utgifter är en annan fråga”, säger Benjamin Hilgenstock, chef för makroekonomisk forskning och strategi vid Kyiv School of Economics Institute, till Financial Times.

Oavsiktlig konsekvens

För Ukraina kan denna oväntade ekonomiska press mot Ryssland vara ett ljus i mörkret.

”Ju lägre oljepriserna är, desto mindre pengar kommer ryssarna att ha för att finansiera sitt krig”, skriver Andrij Jermak, stabschef för Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, på sociala medier enligt Washington Post.

Världsekonomin befinner sig nu i en märklig situation där handelskrig och protektionism – företeelser som normalt fördöms av ekonomer – oavsiktligt kan bidra till fred genom att försvaga en angripares ekonomiska muskler.

