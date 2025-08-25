Porsche skrotar batteriplaner – för dålig efterfrågan

2021 gick Porsche in i Cellforce och utvecklade det som ett samarbetsprojekt med batteritillverkaren Customcells.

Tanken var att utveckla skräddarsydda batterier för sportbilar.

Men nu har Porsche har beslutat att avbryta planerna – och troligen kommer hundratals anställda nu förlora jobbet i Tyskland, skriver Reuters.

Missa inte: Frustrationen bland ägarna växer: Undvik dessa elbilar. Realtid

Svårare ekonomiskt läge

Bakgrunden är en svagare efterfrågan på elbilar än väntat, särskilt på de viktiga marknaderna USA och Kina.

Det har också blivit ekonomiskt tuffare att bygga en storskalig tillverkning, vilket inte minst Northvolt har blivit varse.

Tyska Porsche är ett av de mest välkända märkena för sportbilar. (Foto: Heiko Junge/AP/TT).

ANNONS

Porsche framhåller att de nödvändiga volymerna för att uppnå kostnadseffektiv produktion inte kan nås och att resurserna därför koncentreras till cell- och systemutveckling.

”På grund av bristande volym globalt är det inte möjligt att skala upp den egna produktionen till den planerade kostnaden”, säger Michael Steiner, styrelseledamot med ansvar för forskning och utveckling hos Porsche.

Missa inte: Amerikanskt företag köper Northvolts fabrik. Dagens PS