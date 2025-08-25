Northvolt lyckades inte få igång en storskalig batteriproduktion. Nu kommer nästa slag mot Europas försök att utveckla sina egna bilbatterier.
Porsche skrotar batteriplaner – för dålig efterfrågan
2021 gick Porsche in i Cellforce och utvecklade det som ett samarbetsprojekt med batteritillverkaren Customcells.
Tanken var att utveckla skräddarsydda batterier för sportbilar.
Men nu har Porsche har beslutat att avbryta planerna – och troligen kommer hundratals anställda nu förlora jobbet i Tyskland, skriver Reuters.
Svårare ekonomiskt läge
Bakgrunden är en svagare efterfrågan på elbilar än väntat, särskilt på de viktiga marknaderna USA och Kina.
Det har också blivit ekonomiskt tuffare att bygga en storskalig tillverkning, vilket inte minst Northvolt har blivit varse.
Porsche framhåller att de nödvändiga volymerna för att uppnå kostnadseffektiv produktion inte kan nås och att resurserna därför koncentreras till cell- och systemutveckling.
”På grund av bristande volym globalt är det inte möjligt att skala upp den egna produktionen till den planerade kostnaden”, säger Michael Steiner, styrelseledamot med ansvar för forskning och utveckling hos Porsche.
Fått överge hela planen
Efter att Porsche tagit över hela Cellforces verksamhet 2023 höjdes ambitionerna till att omfatta fabriker på upp till 20 GWh kapacitet.
Planerna bantades dock tillbaka i april i år och nu har företaget helt övergett produktionssatsningen.
Arbetsstyrkan i Kirchentellinsfurt i Baden-Württemberg drabbas hårt, men Volkswagen-koncernens batteribolag Powerco erbjuder i viss mån omplaceringar.
Ännu ett bakslag
Kompetensen som byggts upp inom Cellforce ska också utnyttjas i andra projekt, bland annat inom V4Smart, den batteriverksamhet som tidigare drevs av Varta.
Beslutet är ytterligare ett bakslag – utöver Northvolt – för Europas försök att bygga en konkurrenskraftig batteriindustri och minska beroendet av asiatiska leverantörer.
Skjuter upp lansering
Porsche tvingas också att omstrukturera sin leverantörskedja inför de kommande elversionerna av 718-modellerna.
Batteripaketen skulle ursprungligen monteras av finska Valmet Automotive i en ny fabrik utanför Heilbronn, men kontraktet har nu sagts upp.
Fabriken saknar därmed en huvudkund, samtidigt som lanseringen av eldrivna Boxster och Cayman skjutits upp till tidigast 2027, skriver Electrive.
