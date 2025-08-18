Realtid
Stort skifte – nu satsar Kina mer utomlands i kärnindustrin

Kinas överhettade produktion av elbilar söker sig utomlands. Foto:( Ng Han Guan / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 18 aug. 2025Publicerad: 18 aug. 2025

För första gången så investerar nu Kina mer pengar i produktion av elbilar utomlands än på hemmaplan. Skiftet sker efter ökande tullar och stenhård konkurrens hemma.

För första gången sedan 2014, vilket är så länge siffror funnits tillgängliga, visar det sig nu att Kina investerar mer i elbilsfabriker utomlands än i hemlandet. Det visar en rapport från Rhodium Group, som CNBC har tagit del av.

Huvuddelen av de utländska investeringarna, cirka 74 procent, gjordes i batterifabriker, enligt rapporten. Men det noteras att investeringar i monteringsfabriker utomlands också växer snabbt.

Enligt rapporten har de inhemska investeringarna minskat till cirka 15 miljarder dollar 2024 från 41 miljarder året innan. Toppen låg på 90 miljarder dollar 2022.

Investeringarna utomlands har varit betydligt lägre men gick för första gången om de inhemska med en ”smal marginal”, enligt rapporten utan att presentera exakta siffror.

Kinas nya elbilar kan starta priskrig i Europa

Den europeiska bilmarknaden skakas om när den kinesiska biljätten BYD lanserar en ny modell. Det kan leda till ett priskrig även här.

Stenhård konkurrens och tullar för elbilar

Det finns framförallt två anledningar till att skiftet i investeringar nu viktats mer mot utlandet.

Kinesiska elbilar som BYD har det tufft både hemma och på bortaplan. (Foto: Ng Han Guan/AP/TT)

Den ena anledningen är att de europeiska marknaderna har svarat på den ökande konkurrensen med tullar och andra hinder för att rädda marknadsandelar, och jobb, för den inhemska industrin.

”Växande regulatoriska motstånd på värdmarknader som EU ökar inträdeshinder och kommer att driva fler kinesiska företag att etablera lokal tillverkning”, står det att läsa i rapporten.

Den andra anledningen är att den överhettade kinesiska elbilsmarknaden redan nu gjort konkurrensen stenhård i landet vilket sänkt vinstmarginalerna dramatiskt.

Varnar för kinesiska investeringar

Bilindustrin var den andra mest aktiva sektorn för kinesiska investeringar under det andra kvartalet i år. Bara material och metall såg högre aktivitet.

Fler investeringar har också setts i investeringar i produktionen av delar av elbilar utomlands. Störst bland dessa var den kinesiska tillverkare GEM som avsatte 293 miljoner dollar för att utöka sin anläggning i Indonesien.

Både Great Wall Motor och BYD har också öppnat fabriker i Brasilien och GWM planerar för ytterligare en.

Men de utländska investeringarna är inte alltid så pålitliga.

Bara 25 procent av alla aviserade tillverkningsplaner utomlands från den kinesiska elbilsindustrin har slutfört. På hemmaplan är den siffran 45 procent. enligt Rhodium.

De kinesiska biltillverkarna måste nämligen hantera de styrande i Pekings oro för att teknisk kunskap läcker, att jobb från Kina försvinner samt en risk för en industriell urholkning på hemmaplan.

