Stort skifte – nu satsar Kina mer utomlands i kärnindustrin

För första gången sedan 2014, vilket är så länge siffror funnits tillgängliga, visar det sig nu att Kina investerar mer i elbilsfabriker utomlands än i hemlandet. Det visar en rapport från Rhodium Group, som CNBC har tagit del av.

Huvuddelen av de utländska investeringarna, cirka 74 procent, gjordes i batterifabriker, enligt rapporten. Men det noteras att investeringar i monteringsfabriker utomlands också växer snabbt.

Enligt rapporten har de inhemska investeringarna minskat till cirka 15 miljarder dollar 2024 från 41 miljarder året innan. Toppen låg på 90 miljarder dollar 2022.

Investeringarna utomlands har varit betydligt lägre men gick för första gången om de inhemska med en ”smal marginal”, enligt rapporten utan att presentera exakta siffror.

Stenhård konkurrens och tullar för elbilar

Det finns framförallt två anledningar till att skiftet i investeringar nu viktats mer mot utlandet.

Kinesiska elbilar som BYD har det tufft både hemma och på bortaplan. (Foto: Ng Han Guan/AP/TT)

Den ena anledningen är att de europeiska marknaderna har svarat på den ökande konkurrensen med tullar och andra hinder för att rädda marknadsandelar, och jobb, för den inhemska industrin.

”Växande regulatoriska motstånd på värdmarknader som EU ökar inträdeshinder och kommer att driva fler kinesiska företag att etablera lokal tillverkning”, står det att läsa i rapporten.

Den andra anledningen är att den överhettade kinesiska elbilsmarknaden redan nu gjort konkurrensen stenhård i landet vilket sänkt vinstmarginalerna dramatiskt.