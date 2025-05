Oljesmällen: Saudiskt budgetunderskott ökar kraftigt

Den globala oljemarknaden skakar rejält just nu. Oljepriset är nere på låga nivåer, där den ekonomiska osäkerheten i kölvattnet av USA:s tullar är ett tungt skäl.

Även Saudiarabiens beslut att öka Opec-kartellens oljeproduktion bidrar. Men ett lägre oljepris slår hårt mot de egna finanserna.

Det visar sig nu svart på vitt. Landets oljejätte Aramco har nämligen meddelat att vinsten för första kvartalet 2025 minskat med 5 procent till 26 miljarder dollar, skriver Financial Times.

Kraftigt ökat budgetunderskott

Aramco sänker också sin utdelning för första kvartalet till 21,4 miljarder dollar från 31 miljarder dollar i fjärde kvartalet 2024.

Den planerade årliga utdelningen för 2025 blir 85 miljarder dollar, ett kraftigt fall från 124 miljarder dollar för 2024.

Aramco har anläggningar över hela Saudiarabien och utgör landets stora kassako. (Foto: Amr Nabil/AP/TT)

Den genomsnittliga försäljningspriset för Aramcos olja låg på drygt 76 dollar per fat under första kvartalet, ned från 83 dollar samma period i fjol. Sedan dess har oljepriset fallit ytterligare och låg i början av maj på drygt 60 dollar per fat.

Budgetunderskottet för Saudiarabien har därmed ökat kraftigt. Enligt finansdepartementet uppgick underskottet till 15,6 miljarder dollar under första kvartalet, jämfört med 3,3 miljarder under samma period 2024, enligt Reuters.

