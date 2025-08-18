Realtid
Oljejättarna struntar i råden och "gasar" på

Ett skepp kommer lastat med naturgas. Men är det rätt satsning för energibolagen? Foto: (Aaron Favila /AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 18 aug. 2025Publicerad: 18 aug. 2025

Flera stora oljebolag satsar nu på flytande naturgas, LNG, för att diversifiera sina energiportföljer. Detta trots att experter varnar för att toppen snart kan ha nåtts.

De stora oljebolagen söker efter nya väger till vinst. Flera av dem har nu flytande naturgas (LNG) i siktet som en alternativ investering jämte olja, rapporterar CNBC.

Bland dessa återfinns bland annat stora aktörer som Shell och BP. Även franska TotalEnergies beräknas öka sin LNG-volym med 50 procent mellan åren 2023 och 2030. Exxon Mobil har planer på att dubbla sin portfölj i USA till 2030. Samtidigt bygger Chevron ut sina anläggningar.

Bolagen hoppas kunna kapitalisera på en ökande efterfrågan samtidigt som de vill diversifiera sina portföljer.

Ifrågasatt klimatvärde

LNG har ofta sagts vara ett mer miljövänligt alternativ till andra fossila bränslen. Det är, om inte klimatneutralt, så i alla fall ett övergångsbränsle.

Men det finns kritiker som menar att LNG inte är att se som ett fullgott övergångsbränsle. Framförallt menar man att det släpps ut stora mängder metangas under produktionen. Detta, i kombination med bland annat frakten, gör att LNG inte är bättre än inhemsk kolförbrukning, skriver Climate Change News.

Stor efterfrågan på LNG i Asien

Enligt analytiker på bland annat Shell kommer efterfrågan på LNG bara att öka framöver vilket motiverar de stora satsningarna.

”Här är ett mångsidigt bränsle som idag kan svara på sånt som torkan i Brasilien för några år sedan. Det möter Europas behov efter Rysslands invasion av Ukraina, möter Asiens behov när man har en varm sommar eller en mycket kall vinter. Det är ett bränsle som kommer att växa med 60 procent fram till 2040”, sa Shells vd Wael Sawan till CNBC:s SquawkBox i juli.

Framförallt är det en förväntat stor efterfrågan i Asien som kommer driva LNG framåt enligt Shell.

Fast efterfrågan kan avstanna

Men International Energy Agency, IEA, delar inte den synen. De tror förvisso att efterfrågan kommer att öka nästa år efter en tillfällig nedgång. Men att behovet sen kommer att nå en platå i slutet av decenniet.

IEA sade i sin World Energy Outlook 2024 att med en ökning med nästan 50 procent av globala exportkapaciteter, ledd av USA och Qatar, kan de priser som många leverantörer kommer att behöva för att återvinna sina investeringar inte uppmuntra låginkomstländer. De uppmuntras inte att övergå till naturgas i stor skala.

IEA tror att efterfrågan kommer att öka med 2,5 procent om året till 2035. Men de varnar för att ett ökat utbud kan utmanas av en allt större tillgång på alternativa energikällor under energiomställningen.

”Slutsatsen är att det är en mycket riskabel satsning. Det är en satsning mot energiomställningen”, säger Euan Graham, el- och dataanalytiker på energitankesmedjan Ember, till CNBC.

Framförallt har tillväxten av solenergi förändrat kartan menar Graham. Detta samtidigt som den geopolitiska situationen i både mellanöstern och i Ryssland visat på sårbarheten i de fossila bränslenas värdekedjor.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

