Oljejättarna struntar i råden och "gasar" på

Stor efterfrågan på LNG i Asien

Enligt analytiker på bland annat Shell kommer efterfrågan på LNG bara att öka framöver vilket motiverar de stora satsningarna.

”Här är ett mångsidigt bränsle som idag kan svara på sånt som torkan i Brasilien för några år sedan. Det möter Europas behov efter Rysslands invasion av Ukraina, möter Asiens behov när man har en varm sommar eller en mycket kall vinter. Det är ett bränsle som kommer att växa med 60 procent fram till 2040”, sa Shells vd Wael Sawan till CNBC:s SquawkBox i juli.

Framförallt är det en förväntat stor efterfrågan i Asien som kommer driva LNG framåt enligt Shell.

Fast efterfrågan kan avstanna

Men International Energy Agency, IEA, delar inte den synen. De tror förvisso att efterfrågan kommer att öka nästa år efter en tillfällig nedgång. Men att behovet sen kommer att nå en platå i slutet av decenniet.

IEA sade i sin World Energy Outlook 2024 att med en ökning med nästan 50 procent av globala exportkapaciteter, ledd av USA och Qatar, kan de priser som många leverantörer kommer att behöva för att återvinna sina investeringar inte uppmuntra låginkomstländer. De uppmuntras inte att övergå till naturgas i stor skala.

IEA tror att efterfrågan kommer att öka med 2,5 procent om året till 2035. Men de varnar för att ett ökat utbud kan utmanas av en allt större tillgång på alternativa energikällor under energiomställningen.

”Slutsatsen är att det är en mycket riskabel satsning. Det är en satsning mot energiomställningen”, säger Euan Graham, el- och dataanalytiker på energitankesmedjan Ember, till CNBC.

Framförallt har tillväxten av solenergi förändrat kartan menar Graham. Detta samtidigt som den geopolitiska situationen i både mellanöstern och i Ryssland visat på sårbarheten i de fossila bränslenas värdekedjor.