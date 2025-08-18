Flera stora oljebolag satsar nu på flytande naturgas, LNG, för att diversifiera sina energiportföljer. Detta trots att experter varnar för att toppen snart kan ha nåtts.
Oljejättarna struntar i råden och "gasar" på
Mest läst i kategorin
Utvisningar kan bli nästa inflationsbomb
Omfattande utvisningar i USA kan få konsekvenser för den amerikanska ekonomin. Fortsätter de som de har gjort hittills kan de i värsta fall börja elda på inflationen igen. Den amerikanska administrationens omfattande deportationer, enligt utsago 740 personer om dagen, kan få oönskade effekter på den amerikanska ekonomin. Enligt Mark Zandi, chefsekonom på Moody’s, kan inflationen …
Diktaturernas dilemma – har svårt att nå sitt mål om tillväxt
Allt fler auktoritära regimer försöker kopiera Kinas och Singapores modell: ekonomisk tillväxt som grund för politisk legitimitet. Men vägen till tillväxt är kantad av hinder – från misslyckade reformer och beroende av statliga investeringar till ifrågasatta siffror. Diktaturer och andra auktoritära eller semi-auktoritära regimer världen över har försökt att kopiera Kina och Singapore, som lyckats …
Tydlig varning: ”Europa är irriterade på Norge”
DNB:s koncernchef Kjerstin Braathen höjer rösten i en ovanligt tydlig varning till politikerna i Oslo. Enligt henne riskerar Norge att undergräva relationen med EU. En utveckling som kan få långtgående konsekvenser för både näringsliv och investerare. Det är sällan meningsfullt att stå ensam, men nu mindre än någonsin, säger hon i en intervju med Dagens …
Militäranalytiker varnar: "Nu måste Europa kliva fram"
När USA:s president Donald Trump mötte Vladimir Putin i Alaska lämnades Europas ledare vid sidan av. Oavsett utfall av mötet står EU inför en avgörande fråga: Hur långt är man beredd att gå för att garantera Ukrainas självständighet? I en analys i Financial Times varnar militäranalytikern och författaren Franz-Stefan Gady för att Europa riskerar att …
Putin och Trump: "Nu får inte européerna röra till det"
Mötet mellan USA:s president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin beskrivs som ”produktiva” och ”konstruktiva”. Trots långa diskussioner om Ukrainakriget kom parterna inte fram till någon överenskommelse och många frågor återstår. På fredagskvällen svensk tid landade Donald Trump och Vladimir Putin på Joint Base Elmendorf-Richardson utanför Anchorage i Alaska, för vad som skulle bli …
De stora oljebolagen söker efter nya väger till vinst. Flera av dem har nu flytande naturgas (LNG) i siktet som en alternativ investering jämte olja, rapporterar CNBC.
Bland dessa återfinns bland annat stora aktörer som Shell och BP. Även franska TotalEnergies beräknas öka sin LNG-volym med 50 procent mellan åren 2023 och 2030. Exxon Mobil har planer på att dubbla sin portfölj i USA till 2030. Samtidigt bygger Chevron ut sina anläggningar.
Bolagen hoppas kunna kapitalisera på en ökande efterfrågan samtidigt som de vill diversifiera sina portföljer.
Ifrågasatt klimatvärde
LNG har ofta sagts vara ett mer miljövänligt alternativ till andra fossila bränslen. Det är, om inte klimatneutralt, så i alla fall ett övergångsbränsle.
Missa inte:
Sprickan i EU – Österrike öppnar för rysk gas. Realtid
Men det finns kritiker som menar att LNG inte är att se som ett fullgott övergångsbränsle. Framförallt menar man att det släpps ut stora mängder metangas under produktionen. Detta, i kombination med bland annat frakten, gör att LNG inte är bättre än inhemsk kolförbrukning, skriver Climate Change News.
Senaste nytt
Stor efterfrågan på LNG i Asien
Enligt analytiker på bland annat Shell kommer efterfrågan på LNG bara att öka framöver vilket motiverar de stora satsningarna.
”Här är ett mångsidigt bränsle som idag kan svara på sånt som torkan i Brasilien för några år sedan. Det möter Europas behov efter Rysslands invasion av Ukraina, möter Asiens behov när man har en varm sommar eller en mycket kall vinter. Det är ett bränsle som kommer att växa med 60 procent fram till 2040”, sa Shells vd Wael Sawan till CNBC:s SquawkBox i juli.
Läs även:
Nya regler hotar USA:s satsning på gas – finns inga fartyg. Realtid
Framförallt är det en förväntat stor efterfrågan i Asien som kommer driva LNG framåt enligt Shell.
Fast efterfrågan kan avstanna
Men International Energy Agency, IEA, delar inte den synen. De tror förvisso att efterfrågan kommer att öka nästa år efter en tillfällig nedgång. Men att behovet sen kommer att nå en platå i slutet av decenniet.
IEA sade i sin World Energy Outlook 2024 att med en ökning med nästan 50 procent av globala exportkapaciteter, ledd av USA och Qatar, kan de priser som många leverantörer kommer att behöva för att återvinna sina investeringar inte uppmuntra låginkomstländer. De uppmuntras inte att övergå till naturgas i stor skala.
Läs även:
Naturgas svämmar över USA – priset rasar. Dagens PS
IEA tror att efterfrågan kommer att öka med 2,5 procent om året till 2035. Men de varnar för att ett ökat utbud kan utmanas av en allt större tillgång på alternativa energikällor under energiomställningen.
”Slutsatsen är att det är en mycket riskabel satsning. Det är en satsning mot energiomställningen”, säger Euan Graham, el- och dataanalytiker på energitankesmedjan Ember, till CNBC.
Framförallt har tillväxten av solenergi förändrat kartan menar Graham. Detta samtidigt som den geopolitiska situationen i både mellanöstern och i Ryssland visat på sårbarheten i de fossila bränslenas värdekedjor.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.