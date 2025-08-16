Militäranalytiker varnar: "Nu måste Europa kliva fram"

Strategisk oklarhet

Problemet, enligt Gady, är Europas ovilja att besvara de mest grundläggande frågorna. ”Vilka mål försöker vi uppnå och vilka risker är vi beredda att ta?

Utan tydliga svar saknar alla planer trovärdighet”, skriver han. Han menar att EU-ländernas strategi hittills präglats av ”strategisk okunskap” och en medveten ovilja att ställa sig de svåra frågorna.

Samtidigt arbetar en koalition av villiga länder med planer på en multinationell styrka för att stötta Ukraina. Fokus ligger på logistik, utbildning och minröjning.

Åtgärder som enligt Gady riskerar att bli för långsamma. ”Den här modellen handlar mer om att hålla kvar USA i Ukraina än om att avskräcka Ryssland i närtid”, skriver han.

Risk för splittring

Bakom kulisserna råder enligt Gady en obekväm sanning: Europa vill undvika direkt konfrontation med Moskva. Skulle Ryssland utmana den europeiska koalitionen finns risken att den snabbt förvandlas till en ”koalition av ovilliga”.

Därtill har ledarna misslyckats med att förklara för sina väljare varför Ukraina är centralt för Europas säkerhet. ”Rädslan för en populistisk backlash gör att man undviker att tala klarspråk”, konstaterar han.

Tydligare signal krävs från Europa

För att avskräcka Moskva krävs något mer än logistik och rådgivare. Enligt Gady måste Europa hota eller faktiskt placera mekaniserade brigader i Ukraina. ”Att inleda gemensamma övningar i Tyskland och Polen med förband avsedda för Ukraina skulle sända en tydlig signal”, skriver han.

Dessa skulle i händelse av en vapenvila kunna placeras i bakre linjen för att förhindra nya ryska framstötar.

Men en sådan strategi kräver att EU slutar ducka för kärnfrågan: vad är man egentligen beredd att riskera för Ukrainas oberoende?

”Europa har spenderat för lång tid viskandes råd från sidlinjen”, skriver Gady och uppmanar till handling.

Budskapet från hans artikel i Financial Times är tydligt: Europa måste bestämma sig om man är redo att backa sina ord med handling.

Om inte riskerar kontinenten att stå handfallen när nästa kris kommer. ”Det handlar inte bara om Ukrainas framtid, utan om Europas säkerhet i stort”, skriver Gady.