Militäranalytiker varnar: "Nu måste Europa kliva fram"

Militäranalytiker varnar
Militäranalytikern varnar efter mötet mellan Trump och Putin i Alaska. Europa måsta stiga fram och ta sitt ansvar om man menar allvar i att försvara Europas demokratier. (AP Photo/Virginia Mayo)
Mikael Gullstrom
Mikael Gullstrom
Uppdaterad: 16 aug. 2025Publicerad: 16 aug. 2025

När USA:s president Donald Trump mötte Vladimir Putin i Alaska lämnades Europas ledare vid sidan av. Oavsett utfall av mötet står EU inför en avgörande fråga: Hur långt är man beredd att gå för att garantera Ukrainas självständighet?

I en analys i Financial Times varnar militäranalytikern och författaren Franz-Stefan Gady för att Europa riskerar att bli irrelevant om man inte vågar ta nästa steg. ”Om EU-ledarna verkligen menar allvar med att Ukrainas oberoende är avgörande måste de vara beredda att sätta in stridande förband”, skriver Gady.

Läs mer:
Trump och Putin: ”Nu får inte européerna inte röra till det” Realtid

Frontlinjen pressas – Europa är otydliga

Efter att nyligen ha besökt fronten i Donbas vittnar Gady om både mod och utmattning hos de ukrainska soldaterna. Han konstaterar att Kiev lider av ett växande underskott på soldater, samtidigt som Ryssland skaffat sig övertag i drönarkrigföringen.

Läs mer:
Drönare förlänger kriget och förlänger fronten. Dagens PS
Zelenskyj reser till Washington för att träffa Trump. Dagens PS

”En rysk framgång i södra Donetsk kan leda till en mer rörlig front och nya territoriella förluster för Ukraina”, varnar han.

Strategisk oklarhet

Problemet, enligt Gady, är Europas ovilja att besvara de mest grundläggande frågorna. ”Vilka mål försöker vi uppnå och vilka risker är vi beredda att ta?

Utan tydliga svar saknar alla planer trovärdighet”, skriver han. Han menar att EU-ländernas strategi hittills präglats av ”strategisk okunskap” och en medveten ovilja att ställa sig de svåra frågorna.

Läs mer:
Oroväckande för Europa. SVT

Samtidigt arbetar en koalition av villiga länder med planer på en multinationell styrka för att stötta Ukraina. Fokus ligger på logistik, utbildning och minröjning.

Åtgärder som enligt Gady riskerar att bli för långsamma. ”Den här modellen handlar mer om att hålla kvar USA i Ukraina än om att avskräcka Ryssland i närtid”, skriver han.

Risk för splittring

Bakom kulisserna råder enligt Gady en obekväm sanning: Europa vill undvika direkt konfrontation med Moskva. Skulle Ryssland utmana den europeiska koalitionen finns risken att den snabbt förvandlas till en ”koalition av ovilliga”.

Därtill har ledarna misslyckats med att förklara för sina väljare varför Ukraina är centralt för Europas säkerhet. ”Rädslan för en populistisk backlash gör att man undviker att tala klarspråk”, konstaterar han.

Tydligare signal krävs från Europa

För att avskräcka Moskva krävs något mer än logistik och rådgivare. Enligt Gady måste Europa hota eller faktiskt placera mekaniserade brigader i Ukraina. ”Att inleda gemensamma övningar i Tyskland och Polen med förband avsedda för Ukraina skulle sända en tydlig signal”, skriver han.

Dessa skulle i händelse av en vapenvila kunna placeras i bakre linjen för att förhindra nya ryska framstötar.

Men en sådan strategi kräver att EU slutar ducka för kärnfrågan: vad är man egentligen beredd att riskera för Ukrainas oberoende?

”Europa har spenderat för lång tid viskandes råd från sidlinjen”, skriver Gady och uppmanar till handling.

Budskapet från hans artikel i Financial Times är tydligt: Europa måste bestämma sig om man är redo att backa sina ord med handling.

Om inte riskerar kontinenten att stå handfallen när nästa kris kommer. ”Det handlar inte bara om Ukrainas framtid, utan om Europas säkerhet i stort”, skriver Gady.

Donald TrumpEUEU-politikPutin
Mikael Gullstrom
Mikael Gullstrom

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Realtid sedan juni 2024. Bevakar främst politik, världshändelser och makro.

