För bara två år sedan var John Maslin student på Harvard Business School. Nu leder han ett magnetföretag som ska försöka lossa på Kinas grepp om branschen.
Magnet-startup utmanar Kina: "Folk börjar förstå"
Kinas järngrepp om sällsynta jordartsmetaller har orsakat rejäl oro i västvärlden.
Nu försöker USA ta ett steg mot oberoende och skapa sin egen leveranskedja.
Det amerikanska bolaget Vulcan Elements har säkrat 65 miljoner dollar i en ny finansieringsrunda för att bygga upp storskalig produktion av magneter i USA, avslöjar Wall Street Journal.
”Börjar förstå nu”
Vulcan Elements, baserat i North Carolina, värderas nu till omkring 250 miljoner dollar. Bolaget grundades 2023 och driver sedan i mars en pilotanläggning i Durham.
Med det nya kapitalet ska kapaciteten snabbt skalas upp till flera hundra ton magneter årligen inom ett par år och upp till flera tusen ton mot slutet av decenniet.
Produktionen sker enbart med material och utrustning från USA och dess allierade.
”När man pratade om sällsynta jordartsmagneter för ett par år sedan tittade de på en som om man vore galen. Folk börjar förstå den strategiska vikten av att få detta i vårt land nu”, säger företagets vd John Maslin.
Domineras av Kina
Bakgrunden är att Kina kontrollerar omkring 90 procent av den globala produktionen av sällsynta jordartsmagneter, som är avgörande komponenter i allt från elbilar och vindkraftverk till drönare och avancerad försvarsteknik.
För USA är Vulcan Elements en del av en bredare industrisatsning. Pentagon investerar miljardbelopp i den redan etablerade aktören MP Materials och tar en direkt ägarandel för att säkra inhemsk tillgång.
Strategin syftar till att skapa en helamerikansk värdekedja från gruva till färdig magnet.
Även EU vill haka på
Även Europa försöker minska sitt beroende av kinesiska leveranser. I Frankrike driver kemiföretaget Solvay en av endast två anläggningar i Europa som kan bearbeta sällsynta jordartsmetaller.
Anläggningen i La Rochelle är den enda utanför Kina som kan hantera alla 17 metallerna och genomgår nu en omfattande expansion, skriver BBC.
EU:s Critical Raw Materials Act, som trädde i kraft förra året, sätter mål för minskat importberoende till 2030.
Tar tid att komma igång
På längre sikt krävs även råvara från länder som Brasilien, Kanada och Australien.
Trots dessa satsningar ligger Europa långt efter Kina. Inga sällsynta jordartsgruvor är i drift och projekt i bland annat Norge och Sverige väntas inte vara klara förrän om minst ett decennium.
Samtidigt är kostnaderna höga för att driva produktion med höga miljökrav, vilket gör att både amerikanska och europeiska aktörer efterfrågar mer långsiktigt stöd och bindande avtal om inköp från industrin.
