Magnet-startup utmanar Kina: "Folk börjar förstå"

Kinas järngrepp om sällsynta jordartsmetaller har orsakat rejäl oro i västvärlden.

Nu försöker USA ta ett steg mot oberoende och skapa sin egen leveranskedja.

Det amerikanska bolaget Vulcan Elements har säkrat 65 miljoner dollar i en ny finansieringsrunda för att bygga upp storskalig produktion av magneter i USA, avslöjar Wall Street Journal.

”Börjar förstå nu”

Vulcan Elements, baserat i North Carolina, värderas nu till omkring 250 miljoner dollar. Bolaget grundades 2023 och driver sedan i mars en pilotanläggning i Durham.

Med det nya kapitalet ska kapaciteten snabbt skalas upp till flera hundra ton magneter årligen inom ett par år och upp till flera tusen ton mot slutet av decenniet.

Kina har dominerat produktionen av sällsynta jordartsmetaller i åratal. (Foto: AP/TT).

Produktionen sker enbart med material och utrustning från USA och dess allierade.

”När man pratade om sällsynta jordartsmagneter för ett par år sedan tittade de på en som om man vore galen. Folk börjar förstå den strategiska vikten av att få detta i vårt land nu”, säger företagets vd John Maslin.

