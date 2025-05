Made in China 2.0 – Kinas nya industriplan utmanar USA

Marknader

Jättarna i kamp om dyrbart oljefält

En strid har uppstått mellan ExxonMobil och Chevron gällande ett gigantiskt oljefält i Guyana värt 1 biljon dollar. Utgången kan få stor betydelse för företagen och branschen. Under måndagen inleds förhandlingar i International Chamber of Commerce (ICC) i London mellan oljejättarna ExxonMobil och Chevron. Stora belopp står på spel, skriver bland annat Financial Times. Tvisten …