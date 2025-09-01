Kina tvingas skala ner jättesatsning: "Mycket skuld"

För tolv år sedan lanserades Kinas enorma infrastrukturprojekt Belt and Road Initiative (BRI).

Då var president Xi Jinpings mål att bygga en modern ”Sidenväg” som skulle stärka Kinas ekonomiska och politiska inflytande i världen.

Sedan dess har kritiken från väst tilltagit – och nu verkar Peking ha styrt om resurserna för att minska risken, skriver CNBC.

Signerat gott om avtal

Projektet har inte haft svårt att hitta affärer. Sedan starten 2013 har Kina genomfört investeringar och kontrakt till ett värde av drygt 1,3 biljoner dollar.

Över 150 länder har undertecknat avtal med Peking, ekonomier som tillsammans motsvarar runt 40 procent av världens BNP.

Förespråkarna menar att BRI har lett till utveckling i länder som Malaysia (bilden) och Laos, bland annat inom järnvägen. (Foto: Vincent Thian/AP/TT)

Trots detta har kritiken mot projektet vuxit. Flera låginkomstländer har hamnat i svår skuldsättning, samtidigt som frågor om bristande styrning, miljöskador och korruption har satt avtryck på BRI:s rykte.

Italien och Panama har under de senaste två åren valt att lämna initiativet, vilket speglar en växande skepsis.

