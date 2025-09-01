Realtid
Realtid.se
Marknader

Kina tvingas skala ner jättesatsning: "Mycket skuld"

kina
Xi Jinping hade storslagna planer för Nya Sidenvägen, och även om projektet fortsätter har det förändrats. (Foto: Suo Takekuma/AP/TT)
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 01 sep. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

Det har kallats för en skuldfälla för fattigare länder. Kinas stora infrastrukturprojekt lever kvar – men har tvingats till förändring.

För tolv år sedan lanserades Kinas enorma infrastrukturprojekt Belt and Road Initiative (BRI).

Då var president Xi Jinpings mål att bygga en modern ”Sidenväg” som skulle stärka Kinas ekonomiska och politiska inflytande i världen.

Sedan dess har kritiken från väst tilltagit – och nu verkar Peking ha styrt om resurserna för att minska risken, skriver CNBC.

Signerat gott om avtal

Projektet har inte haft svårt att hitta affärer. Sedan starten 2013 har Kina genomfört investeringar och kontrakt till ett värde av drygt 1,3 biljoner dollar.

Över 150 länder har undertecknat avtal med Peking, ekonomier som tillsammans motsvarar runt 40 procent av världens BNP.

Förespråkarna menar att BRI har lett till utveckling i länder som Malaysia (bilden) och Laos, bland annat inom järnvägen. (Foto: Vincent Thian/AP/TT)
Trots detta har kritiken mot projektet vuxit. Flera låginkomstländer har hamnat i svår skuldsättning, samtidigt som frågor om bristande styrning, miljöskador och korruption har satt avtryck på BRI:s rykte.

Italien och Panama har under de senaste två åren valt att lämna initiativet, vilket speglar en växande skepsis.

Länder har gått ur

Italien, som var det enda G7-landet att ansluta sig, ansåg att medlemskapet inte gett de ekonomiska fördelar man hoppats på.

Panama har i sin tur stått under starkt tryck från USA, som ser kinesiskt inflytande kring Panamakanalen som en strategisk risk.

Även om projektet fortsatt lockar utvecklingsländer som saknar andra alternativ för finansiering har Kina på senare år tvingats justera sin strategi, menar experter.

”Skapat politiska problem”

Istället för storskaliga och riskfyllda prestigeprojekt satsar Peking i högre grad på mindre, mer lönsamma och stabila investeringar.

Den nya inriktningen är tänkt att minska politiska risker och öka långsiktiga ekonomiska avkastningar.

”BRI präglades av dessa mycket högriskprojekt i länder med stora styrningsproblem i många fall, och det har skapat mycket skuld, och kinesiska företag har inte alltid levererat. Det har skapat politiska problem för Peking”, säger Kinakännaren Ilaria Mazzocco.

Goda resultat på vissa håll

Resultaten har dock varit blandade. I Sydostasien har järnvägsbyggen, som linjen mellan Kina och Laos, stärkt handel och turism och uppskattats lokalt.

BRI har också bidragit till förbättrad infrastruktur i många länder, skapat arbetstillfällen och öppnat nya handelsvägar.

Fått kritik i Ecuador

För Kina har det samtidigt inneburit en chans att befästa sin närvaro i delar av världen där västländer inte erbjudit motsvarande investeringar.

Men det finns också betydligt mer problematiska exempel.

Vattenkraftverket Coca Codo Sinclair i Ecuador är ett av dem, där det har riktats hårt kritik mot bygget för tekniska problem och miljöskador, skriver Voice of America.

Belt & Road InitiativeKinaXi Jinping
Johannes Stenlund
