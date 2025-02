Kaffe blir dyrare igen – men råder verkligen brist?

Priset på råkaffe är det högsta på 50 år – och fortsätter att stiga, som Realtid tidigare rapporterat om.

En olycklig kombination av naturkatastrofer, klimatförändringar, dåliga skördar och en global efterfrågan har hittills varit förklaringen till att konsumenter får betala dyrt för sina kaffedroppar.

En oro sprider sig – vad händer om kaffet inte räcker till alla?

På måndagen steg kaffeterminerna i New York med 6,1 procent till en ny rekordnivå om 4,30 dollar per pund, vilket motsvarar cirka 45 kronor per halvkilo kaffe med dagens växelkurs.

Spelet bakom kulisserna

Men nu tyder allt mer på att det inte bara är vädrets makter som ligger bakom prisökningen. Många pekar på att den egentliga krisen handlar om marknadsdynamik och spekulation snarare än om en faktisk brist.

Enligt Dagens Industri har brasilianska odlare redan sålt 85 procent av sin skörd, men kapitalstarka aktörer inom branschen väljer att hålla tillbaka kaffet från marknaden i förhoppning om att priserna ska fortsätta att stiga.

Enligt en rapport från Reuters ligger en stor del av världens kaffe i lager hos finansiellt starka aktörer som har råd att vänta ut marknaden.