Hedgefondchef: Guldrallyt har bara börjat

Den som ville köpa ett uns guld under fredagen fick betala drygt 3 000 dollar – det högsta priset någonsin, och därmed första gången som priset nådde över den mytomspunna gränsen.

Även priset på guldterminer nådde över 3 000 dollar-gränsen och slog rekord.

Missa inte: Amerikaner flyger in guldtackor när priset stiger. Realtid

Det indikerar att investerare tror att priset på guld kommer att stiga ännu mer – och Jeff Gundlach, grundare av hedgefonden Doubleline, håller med.

Arbetar dygnet runt

Den snabba uppgången under de senaste månaderna är bara början, säger han i en presentation som Forexlive tagit del av.

Även om guldpriset har stigit under en längre period var det först under 2023 som det tog fart på riktigt. Under 2024 gick det sedan stadigt uppåt för att nu nå nya rekordhöjder.

ANNONS

Donald Trumps tullar och den oroliga börsen har gjort att allt fler väljer att investera i guld som ses som en relativt säker tillflyktsort.

Schweiziska guldraffinaderier arbetar nu dygnet runt för att möta behovet efter nya guldtackor, skriver Financial Times.