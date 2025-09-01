EU:s dilemma – ett år efter smärtsamma rapporten

Ett år efter att den tidigare ECB-chefen levererade sin skoningslösa analys av EU:s innovationsklyfta gentemot USA och Kina befinner sig unionen i en minst sagt motsägelsefull situation.

Mario Draghis problembeskrivning har omfamnats, men hans lösningar – inte minst stor gemensam upplåning och en fördubblad gemensam budget – har stött på hårt politiskt motstånd från flera medlemsländer.

”Vi tvingades finna oss i de tullar som vår största handelspartner och långvariga allierade, USA lade på oss”, konstaterade Draghi under sensommaren, enligt Svenska Dagbladet.

von der Leyens försvar

Hans ord fick EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att publicera en debattartikel i flera stora europeiska tidningar – utan att namnge Draghi.

”Avtalet är ett medvetet val, valet av stabilitet och förutsägbarhet framför eskalering och konfrontation”, svarade hon indirekt på kritiken.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. (Mindaugas Kulbis/AP/TT)

Draghi har därmed, åtminstone enligt SvD:s Katrine Kielos, förvandlats från expert till politiskt fenomen.

”Han har blivit till en allmän dröm om att världen skulle lyssna på Europa om vi gjorde något i sammanhanget så enkelt som bytte kommissionsordförande”, skriver hon.