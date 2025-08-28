Europas upprustning – bra eller dåligt för ekonomin?

Ryssland fortsätter att bedriva sitt krig i Ukraina, och det har har fått Europas regeringar att öka försvarsutgifterna kraftigt.

Förhoppningen är att miljardinvesteringarna inte bara ska stärka säkerheten, utan även ge välbehövlig fart åt tröga ekonomier.

Men hur välgrundad är optimismen? Enligt en granskning av New York Times beror det på vad man väljer att investera i och hur långt tidsperspektivet är.

Missa inte: Vapen-vd: Stridsvagnar kommer att bli billigare. Realtid

Vill anställa många hundra

Storbritannien är ett av länderna som satsar regeringen på att bygga upp en starkare försvarsindustri.

MBDA, som tillverkar robotar, har fått nya kontrakt och planerar att nyanställa hundratals personer i sin fabrik i Bolton.

MBDA är ett brittiskt företag som bland annat tillverkar missiler. (Foto: Michel Euler/AP/TT).

ANNONS

Liknande utveckling sker i Tyskland där Rheinmetall expanderar och vill anställa tusentals nya medarbetare, något som kan mildra förluster av jobb inom bilindustrin.

Italien har nyligen gått med i EU:s gemensamma försvarssatsning och uppmanar företag att investera i projekt som kan gynna både militära och civila sektorer.

Missa inte: Tyska bilindustrin krisar – kollar in försvarsindustrin. Dagens PS