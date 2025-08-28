Det ryska hotet får Europas vapenfabriker att gå på högvarv. Vissa menar att det kan ge hela ekonomin en skjuts, men andra är mer tveksamma.
Europas upprustning – bra eller dåligt för ekonomin?
Ryssland fortsätter att bedriva sitt krig i Ukraina, och det har har fått Europas regeringar att öka försvarsutgifterna kraftigt.
Förhoppningen är att miljardinvesteringarna inte bara ska stärka säkerheten, utan även ge välbehövlig fart åt tröga ekonomier.
Men hur välgrundad är optimismen? Enligt en granskning av New York Times beror det på vad man väljer att investera i och hur långt tidsperspektivet är.
Vill anställa många hundra
Storbritannien är ett av länderna som satsar regeringen på att bygga upp en starkare försvarsindustri.
MBDA, som tillverkar robotar, har fått nya kontrakt och planerar att nyanställa hundratals personer i sin fabrik i Bolton.
Liknande utveckling sker i Tyskland där Rheinmetall expanderar och vill anställa tusentals nya medarbetare, något som kan mildra förluster av jobb inom bilindustrin.
Italien har nyligen gått med i EU:s gemensamma försvarssatsning och uppmanar företag att investera i projekt som kan gynna både militära och civila sektorer.
Liten tillväxtökning väntas i Europa
På EU-nivå talas det om att försvarssatsningarna ska kunna skapa nya jobb och leda till en mer stimulerad ekonomi i allmänhet. Men tillväxtprognoserna är försiktiga.
EU-kommissionen bedömer att de höjda försvarsutgifterna ökar unionens BNP med upp till 0,6 procent fram till 2028.
Beror på vilka satsningar som görs
Ekonomer pekar på att traditionella investeringar i utbildning eller infrastruktur ofta ger betydligt större tillväxtpåslag.
”Det finns inget bra med att behöva köpa en stridsvagn istället för att bygga en skola”, säger Kenneth Rogoff, professor i ekonomi vid Harvard.
Den avgörande faktorn blir vad pengarna används till. Att fylla på lager av gammal materiel eller köpa in amerikanska stridsflygplan ger liten effekt på Europas ekonomi.
Kan få följdeffekter
Däremot kan satsningar på forskning och utveckling skapa teknologiska följdeffekter inom områden som AI, halvledare och rymdteknik, enligt en rapport från försvarsbolagens branschorganisation ASD Europe.
Det var precis så som internet och GPS en gång växte fram ur amerikanska försvarsprojekt.
Tyskland har ändrat budgetreglerna
Finansieringen är en annan knäckfråga. Enligt analyser blir effekten på tillväxt negativ om investeringarna betalas med skattehöjningar, medan lånefinansiering kan ge viss positiv effekt.
Här har Tyskland större manöverutrymme efter att nyligen ha lättat på sina budgetregler, medan länder som Frankrike, Italien och Storbritannien redan har höga skuldkvoter.
