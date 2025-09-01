Realtids resekrönikör Viggo Cavling sörjer inte flygskammens död vid Europas flygrekord. Men nu måste EU och Sverige ta tag i flygets verkliga utmaningar. Vill vi ha tillväxt i Europa funkar det inte att alla sitter fast i gaten i väntan på ett försenat plan.
Krönika: Europas rekord visar att flygskammen äntligen är död
Flygrekord och flygskammen borta
Först det roliga. Europas flygtrafik är tillbaka och flygskammen är borta. 35 000 dagliga flygningar i vårt luftrum är fantastiska nyheter.
Det innebär att miljontals människor kan göra affärer, träffa släktingar i andra delar av Europa och att unga människor kan få en vettig utbildning bortom sin födelseort. Och självfallet åka på semester.
Avregleringen av flyget i Europa har varit en enorm succé. Länder som ingen tidigare tänkte på, som Irland, har blivit metropoler för världens techbolag. Snickare från Polen har fått jobb i Frankrike och tjänat pengar som de tagit med sig hem och därmed förvandlat det gamla kommunistlandet till Europas hetaste ekonomi.
Exemplen är många där Ryanair öppnade en linje till en avlägsen håla och plötsligt gjorde den till en destination. Portugal lyfte hela sin ekonomi ur Pigs-krisen genom att bjuda in Europas lågprisbolag och ge dem goda villkor – det vill säga låga landningsavgifter.
Nu blomstrar landets turismekonomi som aldrig förr.
Europas flygrekord och flaskhals
Men flyget i Europa står inför stora utmaningar. Den största är att flygledningen i många länder är kraftigt underdimensionerad. EU vågar inte peka med hela handen mot stora syndare som Frankrike och Grekland.
Det är faktiskt absurt att två av Europas största turistländer inte klarar av detta, något som både skulle ge fler besökare till deras länder och nöjdare turister.
Det är en gammal sanning att en nöjd resenär berättar för två personer, medan en missnöjd berättar för åtta. Att fastna på en flygplats för att planet är försenat är aldrig en bra upplevelse.
Politiker och journalister – dubbla budskap
Problemet tycks vara att flygskammen lever kvar hos två viktiga grupper: politiker och journalister. Men som ofta med skam är det mest läpparnas bekännelse.
För ett år sedan intervjuade jag den då mäktigaste svensken i flygbranschen, Johan Lundgren. Han var då vd på Easyjet, ett av Europas största flygbolag med runt 90 miljoner årliga resenärer. Han berättade om ett möte i Bryssel med EU-politiker.
Innan mötet hade alla pratat om sina härliga semestrar dit de flugit. Och sedan handlade själva mötet om hur man skulle begränsa flyget.
Det är ofta samma sak när jag pratar med mina journalistkollegor. De berättar gärna om sin senaste weekendresa till Mallorca och undrar sedan hur jag kan skriva om resor när det finns så mycket flygskam. Ja, det är alltid lättare att kasta den första stenen på någon annan än att städa framför sin egen dörr.
One-Single-Sky kan lösa mycket
Vill vi verkligen göra något åt flygets utsläpp i Europa borde vi börja med one-single-sky. I dag finns det nationella gränser som flyget i EU måste förhålla sig till, vilket innebär omvägar. Johan Lundgren sa till mig att one-single-sky skulle minska utsläppen med minst tio procent på dagen det införs. Även stora förseningar innebär ökade utsläpp. Fler flygledare är alltså ett effektivt sätt att minska klimatpåverkan.
Och ska man begränsa flyget tycker jag att man ska börja med toppen. Privatjet är den form som släpper ut i särklass mest per passagerare. I stället jagar politikerna ofta lågprisflyget, som är den resform som innebär minst utsläpp per resenär.
Den gröna omställningen kräver lönsamma bolag
Jag tycker också att flygbranschen måste vara ärlig med att grönt flygbränsle och elflyg ligger väldigt långt fram i tiden. Men stryper man efterfrågan nu så kommer det att ta ännu längre tid att ställa om, eftersom det är näringen själv som måste betala för omställningen.
Lönsamma flygbolag och många kunder är alltså grunden för den gröna omställningen. Och vill vi att hela Europa ska leva behövs det många flyglinjer. Det ska vi aldrig skämmas för att vara tydliga med.
