Priset på stridsvagnar, pansarfordon och artilleri kommer att sjunka de kommande åren – trots en kraftig ökning av efterfrågan. Det säger Armin Papperger, vd för Tysklands största vapentillverkare Rheinmetall, till Financial Times.
Vapen-vd: Stridsvagnar kommer att bli billigare
Mest läst i kategorin
Kina skapar världens största varvsföretag
Donald Trump försöker få USA att bygga fartyg igen. Men man möter tuff konkurrens – särskilt efter en enorm sammanslagning i Kina. China State Shipbuilding (CSSC) och China Shipbuilding Industry (CSIC), som båda ägs av den kinesiska staten, var en gång samma företag. I slutet av 1990-talet bröt dock myndigheterna isär varven för att förbättra …
Big Mac-index: Svenska kronan är övervärderad
Efter den senaste tidens uppgång är kronan nu klart övervärderad gentemot dollarn. Åtminstone om man ska tro det så kallade Big Mac-indexet. Hamburgaren Big Mac kostar i Sverige 71 kronor, i USA 6 dollar. Det skulle ge en dollarkurs på 11,80 kronor, enligt tidningen Economists mångåriga så kallade Big Mac-index som bygger på att kostnaden …
Satellitbilder visar: Europa bygger vapenfabriker i snabb takt
Europa har gått från ord till handling. En ny granskning visar att vapenfabrikerna sväller i europeiska länder – mycket med hjälp av EU:s subventioner. När Ryssland trappade upp sin invasion av Ukraina 2022 fick det Europa att gå in i ett nytt säkerhetsparadigm. Plötsligt talade de flesta länder om att bygga ett säkrare försvar – …
Köttälskande Argentina får till slut råd igen
När inflationen var som högst tvingades många argentinare välja bort köttet på grillen. Nu har lönerna gått upp, och då ökar också köttätandet. Det sägs att Argentina är köttets hemland. Hit har många turister åkt för att äta en stek – och här har många argentinare sina klassiska grillkvällar, asados. Under en period sjönk dock …
Magnet-startup utmanar Kina: "Folk börjar förstå"
För bara två år sedan var John Maslin student på Harvard Business School. Nu leder han ett magnetföretag som ska försöka lossa på Kinas grepp om branschen. Kinas järngrepp om sällsynta jordartsmetaller har orsakat rejäl oro i västvärlden. Nu försöker USA ta ett steg mot oberoende och skapa sin egen leveranskedja. Det amerikanska bolaget Vulcan …
Som svar på farhågor om att de svällande europeiska försvarsbudgetarna skulle driva upp efterfrågan och priset på pansarfordon och artilleri uppger Papperger att ”priserna kommer att sjunka och inte stiga”. Orsaken är stordriftsfördelar och ökad automatisering.
Enligt Papperger har priset på ammunition redan sjunkit sedan Rheinmetall tiodubblat sin produktionskapacitet de senaste tre åren som ett svar på ökad efterfrågan.
Hittills har liknande skalfördelar varit svårare att uppnå för stridsvagnar och pansarfordon. Men Papperger säger att Rheinmetall förväntar sig ”tusentals och åter tusentals” beställningar det kommande året på Boxer- och Pumafordon, samt på Leopard 2-stridsvagnen som Rheinmetall tillverkar kanontornet till.
Rheinmetall har blivit en av de stora vinnarna på den kraftiga ökningen av europeiska försvarsutgifter i kölvattnet av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022. Aktien har sedan dess stigit kraftigt och företaget värderas nu till 72 miljarder euro, motsvarande 806 miljarder kronor.
ANNONS