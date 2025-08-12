Vapen-vd: Stridsvagnar kommer att bli billigare

Som svar på farhågor om att de svällande europeiska försvarsbudgetarna skulle driva upp efterfrågan och priset på pansarfordon och artilleri uppger Papperger att ”priserna kommer att sjunka och inte stiga”. Orsaken är stordriftsfördelar och ökad automatisering.

Enligt Papperger har priset på ammunition redan sjunkit sedan Rheinmetall tiodubblat sin produktionskapacitet de senaste tre åren som ett svar på ökad efterfrågan.

Hittills har liknande skalfördelar varit svårare att uppnå för stridsvagnar och pansarfordon. Men Papperger säger att Rheinmetall förväntar sig ”tusentals och åter tusentals” beställningar det kommande året på Boxer- och Pumafordon, samt på Leopard 2-stridsvagnen som Rheinmetall tillverkar kanontornet till.

Rheinmetall har blivit en av de stora vinnarna på den kraftiga ökningen av europeiska försvarsutgifter i kölvattnet av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022. Aktien har sedan dess stigit kraftigt och företaget värderas nu till 72 miljarder euro, motsvarande 806 miljarder kronor.