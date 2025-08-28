EU trotsar Trump – trots hot om tullar

Det nya handelsavtalet mellan EU och USA är klart. Många anser att avtalet består av för många eftergifter gentemot USA. Men inom ett område väljer unionen att inte backa: lagstiftning om regleringar av de stora techföretagen.

Redan i måndags gick president Donald Trump ut och attackerade länder. Han ansåg att dessa länder satte hinder för amerikanska techbolag, skriver Financial Times.

”Som USA:s president kommer jag att stå upp mot länder som attackerar våra otroliga amerikanska teknikföretag. Digitala skatter, lagstiftning om digitala tjänster och regleringar av digitala marknader är alla utformade för att skada eller diskriminera amerikansk teknik”, skrev Trump på Truth social.

Udden riktad mot EU och Storbritannien

Även om inget land nämndes är det framförallt EU:s lagstiftning Digital Services Act som tvingar techföretag att mer aktivt reglera sina plattformar. Detta verkar Trump vilja påverka. Även Storbritanniens digitalskatt är i skottgluggen. Även här oroar man sig för fler tullar som svar.

”Det är EU:s och dess medlemsstaters suveräna rätt att reglera ekonomisk verksamhet på vårt territorium. Detta är förenligt med våra demokratiska värderingar”, svarade Paula Pinho, talesperson för EU-kommissionen, skriver Financial Times.

Det är också av den anledningen som de digitala lagarna inte ingick i avtalet till att börja med menar Pinho.

Tullar och lagar är separata frågor enligt EU

USA hade redan innan avtalet satt press på EU för att häva de nya lagarna mot techbolagen, utan framgång.

Enligt Paula Pinho är handeln och lagarna separata frågor och ska inte sammanblandas.

Tidigare har USA fått framgång i sina förhandlingar gentemot Kanada. Kanada skrotade sin skatt på techföretag just för att förbättra förhandlingsläget med USA, skriver BBC.

Just nu arbetar EU för fullt med att få till den lagstiftning som krävs för att sänka sina tullar. Detta kan i sin tur få USA att sänka sina tullar på som mest 27,5 procent.