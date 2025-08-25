Ikea hotas av nya tullplaner

På sitt egna social medium Truth Social meddelade den amerikanske presidenten i fredags att en utredning om tullar på möbler inleds, skriver Reuters.

”Möbler som kommer från andra länder till USA kommer att tullbeläggas med en tullsats som ännu inte har fastställts”, skrev Donald Trump.

Syftet med tullarna är att stärka den inhemska möbelindustrin i stater som North Carolina, South Carolina och Michigan.

Utredningen beräknas ta 50 dagar, men liknande utredningar har tagit längre tid förut.

Både upp och ner på börsen

Beskedet om att nya tullar kan vara på gång fick blandad effekt på den amerikanska börsen. Möbel- och heminredningsbolag som Wayfair, RH och Williams-Sonoma sjönk i efterhandeln på Wall Street. Bolaget La-Z-Boy gick däremot upp eftersom bolaget har större delen av sin produktion i USA.

Möbel- och trävarutillverkningen sysselsatte 1,2 miljoner människor 1979. Men den andelen har minskat från 681 000 år 2000 till 340 000 idag, enligt statistik från amerikanska myndigheter.

År 2024 importerade USA möbler för cirka 25,5 miljarder dollar. Vilket var en ökning med 7 procent jämfört med 2023, varav cirka 60 procent kom från Vietnam och Kina, enligt facktidskriften Furniture Today.