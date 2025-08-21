USA vägrar sänka tullarna först – lägger allt på EU

Enligt den handelsöverenskommelse som träffats mellan EU och USA skulle tullarna på bilar sänkas från 27,5 procent till 15 procent.

Men än så länge har Washington inte tagit några steg för att implementera sänkningen, skriver Financial Times.

Enligt tjänstemän vid Vita huset så avvaktar man med att sänka tullsatserna i väntan på att europeerna ”gör sin bit”, enligt FT.

Måste bli lagar innan sänkning

Enligt tjänstemännen måste EU-länderna stifta lagar för sänkning av sina tullsatser riktade mot USA. Detta krävs innan det kan bli tal om några sänkningar.

I ett gemensamt uttalande från de båda parterna som presenterades under torsdagen har detaljer om hur det nya avtalet ska se ut presenterades.

I utbyte mot en sänkning till 15 procent på bilar har EU gått med på att avskaffa tullar på alla amerikanska industriprodukter. Detta inkluderar bilar. Man ska även ge förmånligt marknadstillträde för många fisk- och skaldjurs- och jordbruksvaror. Detta inkluderar fläsk, mejeriprodukter och nötter.

Här nämns också att amerikanska tulllättnader på bilar och bildelar skulle träda i kraft den första dagen i den månad då EU införde lagstiftningen.

Enligt en senior tjänsteman inom EU som Reuters talat med kan det i bästa fall bli tal om lättnader för europeiska biltillverkare ”inom några veckor”. Enligt källan, som vill vara anonym, kan det räcka med att lagstiftningen bara introduceras. Den behöver inte bli lag för att tullarna ska sänkas.