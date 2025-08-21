Amerikanerna har lovat att sänka de höga tullarna på bilar i en överenskommelse med EU. Men de har ännu inte lyfts då de väntar på att EU ska agera först.
USA vägrar sänka tullarna först – lägger allt på EU
Enligt den handelsöverenskommelse som träffats mellan EU och USA skulle tullarna på bilar sänkas från 27,5 procent till 15 procent.
Men än så länge har Washington inte tagit några steg för att implementera sänkningen, skriver Financial Times.
Enligt tjänstemän vid Vita huset så avvaktar man med att sänka tullsatserna i väntan på att europeerna ”gör sin bit”, enligt FT.
Måste bli lagar innan sänkning
Enligt tjänstemännen måste EU-länderna stifta lagar för sänkning av sina tullsatser riktade mot USA. Detta krävs innan det kan bli tal om några sänkningar.
I ett gemensamt uttalande från de båda parterna som presenterades under torsdagen har detaljer om hur det nya avtalet ska se ut presenterades.
I utbyte mot en sänkning till 15 procent på bilar har EU gått med på att avskaffa tullar på alla amerikanska industriprodukter. Detta inkluderar bilar. Man ska även ge förmånligt marknadstillträde för många fisk- och skaldjurs- och jordbruksvaror. Detta inkluderar fläsk, mejeriprodukter och nötter.
Här nämns också att amerikanska tulllättnader på bilar och bildelar skulle träda i kraft den första dagen i den månad då EU införde lagstiftningen.
Enligt en senior tjänsteman inom EU som Reuters talat med kan det i bästa fall bli tal om lättnader för europeiska biltillverkare ”inom några veckor”. Enligt källan, som vill vara anonym, kan det räcka med att lagstiftningen bara introduceras. Den behöver inte bli lag för att tullarna ska sänkas.
Omfattande avtal om tullar
Det har länge varit oklart om exakt vad det avtal som ingåtts mellan EU och USA egentligen innebär. Men det nya dokumentet som nu presenterats förtydligar mycket.
Uttalandet bekräftade att avtalet skulle begränsa amerikanska tullar på läkemedel, virke och flis till 15 procent. De sektoerna är dock fortfarande föremål för pågående nationella säkerhetsutredningar i USA, vilket i slutändan kan resultera i högre tullar.
USA kommer även tillämpa en nolltullsats på flygplan och flygplansdelar, generiska läkemedel och deras ingredienser samt ”otillgängliga naturresurser” såsom kork.
Frankrike och Italien försök att få till ett liknande undantag för vin och sprit misslyckades. Nyheten ledde till att stora dryckesbolag sjönk på börsen. Pernod Ricard med 2,0 procent, Diageo med 0,9 procent och Remy Cointreau var nere med 1,8 procent.
EU har också åtagit sig att köpa amerikansk naturgas, olja och kärnenergi till ett värde av 750 miljarder dollar senast 2028.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.