Elpriset skenar till de högsta nivåerna sedan i vintras. Sverige tvingas i nuläget att importera elektricitet, vilket hör till ovanligheterna så här års.
Elpriser skenar - Sverige tvingas till ovanlig elimport
Det kan bli ännu värre om någon vecka, enligt bedömare.
På torsdagen kostar elen i hela Sverige cirka 1,25 kronor per kWh i snitt över dygnet, med pristoppar enskilda timmar på runt 2 kronor på kvällen, enligt elbörsen Nord Pool.
Det är det högsta dygnspriset i södra Sverige sedan i mars i år. I Norrland får man backa till en enskild dag i januari för att hitta högre pris.
Dyraste månaden
Större delen av augusti har sett likadan ut i sydligaste landet (elområde 4) och gör månaden till den dyraste i år, undantaget februari.
Kärnkraften har under en längre tid gått på sparlåga, det handlar om allvarliga fel på Oskarshamnsreaktorn som har stått still i ett halvår, planerad översyn på andra kärnkraftverk och oplanerade stopp. För närvarande är hälften av den svenska kärnkraften bortkopplad från elnätet.
Lägg på i det närmaste vindstilla väder, så faller väldigt mycket svensk elproduktion bort i nuläget, så pass mycket att Sverige både under onsdagen och torsdagen tvingades till nettoimport av el för att klara försörjningen, vilket är väldigt ovanligt under sommaren. Det har medfört att elpriset tidvis varit högre än på kontinenten.
Kan bli än värre
Men vattenkraftbolagen i norr som varit ordentligt prisprissade under en längre tid, jublar.
”När vindkraften inte producerar sätter vattenkraften pris i linje med kontinenten för att tillverka den el som behövs”, skriver Johan Sigvardsson, elanalytiker på Bixia i en kommentar till TT.
Och nuvarande läge väntas bestå den närmsta veckan, åtminstone. Han flaggar för att det kan bli riktigt knappt med el i början av vecka 37 (från 8 september). Då kommer fem reaktorer i Norden (Sverige och Finland) att stå still av olika anledningar.
Ovanpå börspriset på el tillkommer elskatt, moms, elhandlarnas påslag och nätavgift på en bra bit över en krona per kWh.