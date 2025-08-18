Diktaturernas dilemma – har svårt att nå sitt mål om tillväxt

Diktaturer och andra auktoritära eller semi-auktoritära regimer världen över har försökt att kopiera Kina och Singapore, som lyckats att kombinera auktoritärt styre med ekonomisk framgång. De ser tillväxt som en källa till legitimitet och strävar efter att berika sina befolkningar, snarare än bara eliter, rapporterar The Economist.

Låg tillväxt för långkörare

Men det är lättare sagt än gjort. Tidningen citerar forskning som visar att bland ledare som lyckats klamra sig fast vid makten i tio år eller mer så har tillväxten varit 1 procent per år i snitt.

Många diktatorer struntar visserligen i tillväxten, och ser makten som ett sätt att berika sig själva och de eliter de förlitar sig på för stöd.

Men bland andra har tillväxten blivit det stora målet. The Economist pratar bland annat om Saudiarabiens Mohammed bin Salman som spenderat över 3 biljoner dollar på sitt projekt Vision 2030, med ambitionen att göra landet mindre beroende av oljan. Etiopien och Bahrain har också storslagna planer med slutdatum 2030.