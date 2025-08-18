Realtid
Diktaturernas dilemma – har svårt att nå sitt mål om tillväxt

Tillväxt
Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman visar upp modeller på sina storslagna byggnadsplaner för en amerikansk delegation ledd av president Donald Trump. (Foto: Alex Brandon/AP/TT)
Daniel Jacobs
Daniel Jacobs
Uppdaterad: 18 aug. 2025Publicerad: 18 aug. 2025

Allt fler auktoritära regimer försöker kopiera Kinas och Singapores modell: ekonomisk tillväxt som grund för politisk legitimitet. Men vägen till tillväxt är kantad av hinder – från misslyckade reformer och beroende av statliga investeringar till ifrågasatta siffror.

Diktaturer och andra auktoritära eller semi-auktoritära regimer världen över har försökt att kopiera Kina och Singapore, som lyckats att kombinera auktoritärt styre med ekonomisk framgång. De ser tillväxt som en källa till legitimitet och strävar efter att berika sina befolkningar, snarare än bara eliter, rapporterar The Economist.

Låg tillväxt för långkörare

Men det är lättare sagt än gjort. Tidningen citerar forskning som visar att bland ledare som lyckats klamra sig fast vid makten i tio år eller mer så har tillväxten varit 1 procent per år i snitt.

Många diktatorer struntar visserligen i tillväxten, och ser makten som ett sätt att berika sig själva och de eliter de förlitar sig på för stöd.

Men bland andra har tillväxten blivit det stora målet. The Economist pratar bland annat om Saudiarabiens Mohammed bin Salman som spenderat över 3 biljoner dollar på sitt projekt Vision 2030, med ambitionen att göra landet mindre beroende av oljan. Etiopien och Bahrain har också storslagna planer med slutdatum 2030.

Stött på problem

Tidningen visar hur de högt satta målen har stött på problem. Saudiarabien har exempelvis svårt att få fram tillräckligt med byggmaterial för alla projekt, och handelsbalansen har knappt för bättrats. Borträknat oljan så importerar landet fortfarande tre gånger mer än de exporterar. De utländska investeringarna är lägre än snittet i regionen.

Därmed inte sagt att det är kört – IMF höjde nyligen prognosen för Saudiarabiens tillväxt från 3,8 procent till 5,8 procent för i år. Etiopien hade tillväxt på över 7 procent i fjol. Mycket är statligt drivet – Saudiarabien har sin stora investeringsfond PIF, och i Etiopien varnar IMF för att bankerna för upptagna med att låna ut till staten för att stödja lokala företag.

Ställs inför ett val?

Sedan tillkommer alltid frågan om det går att lita på siffrorna. I auktoritära system är pressen att leverera rätt siffror hög, korrekta eller ej. Enligt The Economist har den genomsnittliga inkomsten sedan 2015 för någon under en tillväxtfixerad autokrat ökat med 14 procent, jämfört med 23 procent i jämförbara länder.

Hur det kommer att gå får tiden utvisa. Drömmen om en tillväxt liknande den Kina kunnat uppvisa de senaste decennierna lockar, men risken för misslyckande kan innebära stora konsekvenser.

”Ledarna kan snart stå inför ett val: att liberalisera ordentligt, ta till ännu otäckare metoder för att säkra samtycke eller försöka köpa popularitet med allmosor i pressade tider. Hur djupt sträcker sig deras engagemang för ekonomisk förändring?”, skriver The Economist.

IMFKinaSaudiarabienTillväxt
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.

