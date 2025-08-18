Realtid
Realtid.se
Spara & placera

Småsparare bränner sig på frimärksaktier: "Tomhet"

småsparare
Allt fler kinesiska bolag vill notera sig på Nasdaq, men flera av dessa har haft väldigt volatila kursrörelser. (Foto: Yuki Iwamura/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 18 aug. 2025Publicerad: 18 aug. 2025

Plötsligt rusade flera kinesiska bolag noterade på den amerikanska börsen – och lika snabbt rasade de. Det har fått många småsparare att förlora sina pengar.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Frustration bland ägare till elbilar
Spela klippet
Realtid TV

Frustrationen bland ägarna växer: Undvik dessa elbilar

16 aug. 2025
Sparpsykolog Niklas Laninge
Spela klippet
Realtid TV

Sparpsykologen: Så undviker du ekonomisk baksmälla efter semestern

14 aug. 2025

Tusentals investerare världen över har gått in med pengar i så kallade penny stocks i år, aktier i ofta okända bolag som hajpats i sociala medier.

Det har blivit en dyr affär.

Många har nämligen lidit stora förluster efter dramatiska kursras i ett antal amerikanska microcap-bolag med kinesiska kopplingar, skriver Financial Times.

Missa inte: Meme-aktier skjuter i höjden: ”Känns som 2021”. Realtid

Tappat miljarder i värde

Enligt beräkningar försvann omkring 3,7 miljarder dollar i marknadsvärde i juli, då sju Nasdaq-noterade bolag tappade mer än 80 procent av sitt värde på bara några dagar.

De aktuella bolagen – som Concorde International, Ostin Technology och Pheton Holdings – hade dessförinnan rusat kraftigt efter intensiv marknadsföring i sociala medier och chattgrupper.

Tillgång till plattformar som Robinhood har gjort det lättare för många amerikaner att köpa aktier. (Foto: Yuki Iwamura/AP/TT).
ANNONS

Analytiker bedömer att utvecklingen bär tydliga drag av så kallade pump and dump-upplägg. Företagen själva är dock inte misstänkta för något.

Missa inte: Strategen: Här finns chans till fortsatt börsuppgång. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"

14 aug. 2025
magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Utvecklingen sticker ut

Det innebär att aktiekurser först blåses upp genom koordinerad marknadsföring och sedan kraschar när aktörer med stora innehav säljer av.

Den amerikanska marknaden för penny stocks har länge varit sårbar för manipulation, men omfattningen de senaste månaderna sticker ut.

FBI rapporterade nyligen en trefaldig ökning av klagomål från drabbade investerare jämfört med året innan.

Missa inte: Sju smarta tips: Så får du kontroll över dina pensionsplaceringar. News55

Särskilt tufft för småsparare

ANNONS

Myndigheten pekar särskilt på hur bedragare utger sig för att representera etablerade analyshus och mäklarfirmor för att locka in småsparare.

”Det finns en känsla av tomhet i magen och skam. Det har fått mig att ifrågasätta mitt omdöme och jag blir inte av med känslan av hur jag kände mig när mattan drogs undan mina fötter”, säger Tia Castagno, som investerade i det kinesiska bolaget Ostin Technology efter att ha sett en annons på Facebook.

I somras kostade en aktie Nasdaq-noterade Ostin Technology över 200 dollar, nu kostar den ungefär 2 dollar.

Missa inte: Så mycket pengar bör du ha på sparkontot – som buffert. E55

Kinesiska bolag noteras i USA

Bakgrunden är en kraftig ökning av kinesiska bolag som sökt sig till amerikanska börser. Under 2024 noterades rekordmånga kinesiska företag i USA.

En rad europeiska investerare har vittnat om hur de lurats in i slutna Whatsapp-grupper efter att ha klickat på annonser på sociala medier.

Där har de matats med påstådda analyser och rekommendationer kring kinesiska teknik- och hälsovårdsbolag. I flera fall har investeringar på tiotusentals dollar gått förlorade när kurserna kollapsat.

ANNONS

Missa inte: Så vann Leonardo DiCaprio kampen om filmsuccén Wolf of Wall Street. Dagens PS

Finns flera exempel

Upplägget påminner om hur Jordan Belfort – mest känd genom boken och filmen The Wolf of Wall Street – lyckades tjäna mycket pengar genom tveksamma försäljningar av aktier i små bolag till vanliga amerikaner.

Trots varningar till Nasdaq och den amerikanska finansinspektionen SEC har någon skärpt tillsyn ännu inte märkts.

Ett särskilt uppmärksammat exempel är Regencell Bioscience, ett bolag inom örtmedicin som på kort tid steg med nära 60 000 procent i värde, motsvarande ett börsvärde på över 38 miljarder dollar, skriver Yahoo Finance.

Aktien har därefter tappat mer än 80 procent.

Missa inte: Hetast på börsen – företag som inte gör vinst. Realtid

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS