Småsparare bränner sig på frimärksaktier: "Tomhet"

Utvecklingen sticker ut

Det innebär att aktiekurser först blåses upp genom koordinerad marknadsföring och sedan kraschar när aktörer med stora innehav säljer av.

Den amerikanska marknaden för penny stocks har länge varit sårbar för manipulation, men omfattningen de senaste månaderna sticker ut.

FBI rapporterade nyligen en trefaldig ökning av klagomål från drabbade investerare jämfört med året innan.

Särskilt tufft för småsparare

Myndigheten pekar särskilt på hur bedragare utger sig för att representera etablerade analyshus och mäklarfirmor för att locka in småsparare.

”Det finns en känsla av tomhet i magen och skam. Det har fått mig att ifrågasätta mitt omdöme och jag blir inte av med känslan av hur jag kände mig när mattan drogs undan mina fötter”, säger Tia Castagno, som investerade i det kinesiska bolaget Ostin Technology efter att ha sett en annons på Facebook.

I somras kostade en aktie Nasdaq-noterade Ostin Technology över 200 dollar, nu kostar den ungefär 2 dollar.

Kinesiska bolag noteras i USA

Bakgrunden är en kraftig ökning av kinesiska bolag som sökt sig till amerikanska börser. Under 2024 noterades rekordmånga kinesiska företag i USA.

En rad europeiska investerare har vittnat om hur de lurats in i slutna Whatsapp-grupper efter att ha klickat på annonser på sociala medier.

Där har de matats med påstådda analyser och rekommendationer kring kinesiska teknik- och hälsovårdsbolag. I flera fall har investeringar på tiotusentals dollar gått förlorade när kurserna kollapsat.

Finns flera exempel

Upplägget påminner om hur Jordan Belfort – mest känd genom boken och filmen The Wolf of Wall Street – lyckades tjäna mycket pengar genom tveksamma försäljningar av aktier i små bolag till vanliga amerikaner.

Trots varningar till Nasdaq och den amerikanska finansinspektionen SEC har någon skärpt tillsyn ännu inte märkts.

Ett särskilt uppmärksammat exempel är Regencell Bioscience, ett bolag inom örtmedicin som på kort tid steg med nära 60 000 procent i värde, motsvarande ett börsvärde på över 38 miljarder dollar, skriver Yahoo Finance.

Aktien har därefter tappat mer än 80 procent.

