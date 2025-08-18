Plötsligt rusade flera kinesiska bolag noterade på den amerikanska börsen – och lika snabbt rasade de. Det har fått många småsparare att förlora sina pengar.
Småsparare bränner sig på frimärksaktier: "Tomhet"
Mest läst i kategorin
Frustrationen bland ägarna växer: Undvik dessa elbilar
En ny undersökning lyfter fram stora brister i flera populära elbilsmodeller. Det handlar framför allt om mjukvaruproblem och laddstrul. Två faktorer som enligt användarna gör vardagen med elbilar onödigt krånglig. En elbil är så beroende av mjukvaran att allting måste funka smidigt, säger Åsa Wallenrud, motorjournalist på Dagens PS, till Realtid. MG, Opel och Peugeot …
Tipset: Undvik fel häst i AI-racet. Köp leverantörerna i stället
Ingen investerare vill missa AI-tåget, och det har fått värderingarna att skjuta i höjden. Men det finns andra sätt att bli en vinnare på boomen. De stora techbolagen befinner just nu i en stentuff strid om att dominera AI-marknaden. Det intresserar förstås även investerare. Företag som OpenAI och Anthropic har kunnat se hur värderingarna har …
Toppförvaltaren: Det här är Europas bortglömda aktier
De kommande tio åren kommer att se helt annorlunda ut på Europas börser jämfört med det senaste decenniet. Det menar Jonathon Regis, förvaltare på Lansdowne Partners, som ser möjligheter i det han kallar ”bortglömda aktier”. Kapitalintensiva bolag i Storbritannien och Europa med starka kassaflöden, felprisade riskpremier och lågt värderade tillgångar. ”Vi letar efter strukturella förändringar …
Sparpsykologen: Så undviker du ekonomisk baksmälla efter semestern
Många svenskar vaknar upp efter sommarens ledighet med en bitter eftersmak i plånboken. Ökade utgifter, nallade buffertar och en högre kreditkortsräkning än väntat är en verklighet för fler än man tror. Enligt sparpsykologen Niklas Laninge på Opti handlar det om att förstå mekanismerna bakom, och agera smart för att ta tillbaka kontrollen. Läs mer:Därför hamnar …
Svenskar väljer ljusgröna fonder – dominerar helt
Ljusgröna fonder har nästan blivit den enda fondtypen som svenskar väljer att investera i. Samtidigt ser hedgefonder i USA potential i förnybar energi. Artikel 8-fonder kallas de fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. De har nu en närmast total dominans på den svenska fondmarknaden. Under andra kvartalet uppgick artikel 8-fonder till 7 531 miljarder …
Tusentals investerare världen över har gått in med pengar i så kallade penny stocks i år, aktier i ofta okända bolag som hajpats i sociala medier.
Det har blivit en dyr affär.
Många har nämligen lidit stora förluster efter dramatiska kursras i ett antal amerikanska microcap-bolag med kinesiska kopplingar, skriver Financial Times.
Missa inte: Meme-aktier skjuter i höjden: ”Känns som 2021”. Realtid
Tappat miljarder i värde
Enligt beräkningar försvann omkring 3,7 miljarder dollar i marknadsvärde i juli, då sju Nasdaq-noterade bolag tappade mer än 80 procent av sitt värde på bara några dagar.
De aktuella bolagen – som Concorde International, Ostin Technology och Pheton Holdings – hade dessförinnan rusat kraftigt efter intensiv marknadsföring i sociala medier och chattgrupper.
Analytiker bedömer att utvecklingen bär tydliga drag av så kallade pump and dump-upplägg. Företagen själva är dock inte misstänkta för något.
Missa inte: Strategen: Här finns chans till fortsatt börsuppgång. Dagens PS
Senaste nytt
Utvecklingen sticker ut
Det innebär att aktiekurser först blåses upp genom koordinerad marknadsföring och sedan kraschar när aktörer med stora innehav säljer av.
Den amerikanska marknaden för penny stocks har länge varit sårbar för manipulation, men omfattningen de senaste månaderna sticker ut.
FBI rapporterade nyligen en trefaldig ökning av klagomål från drabbade investerare jämfört med året innan.
Missa inte: Sju smarta tips: Så får du kontroll över dina pensionsplaceringar. News55
Särskilt tufft för småsparare
Myndigheten pekar särskilt på hur bedragare utger sig för att representera etablerade analyshus och mäklarfirmor för att locka in småsparare.
”Det finns en känsla av tomhet i magen och skam. Det har fått mig att ifrågasätta mitt omdöme och jag blir inte av med känslan av hur jag kände mig när mattan drogs undan mina fötter”, säger Tia Castagno, som investerade i det kinesiska bolaget Ostin Technology efter att ha sett en annons på Facebook.
I somras kostade en aktie Nasdaq-noterade Ostin Technology över 200 dollar, nu kostar den ungefär 2 dollar.
Missa inte: Så mycket pengar bör du ha på sparkontot – som buffert. E55
Kinesiska bolag noteras i USA
Bakgrunden är en kraftig ökning av kinesiska bolag som sökt sig till amerikanska börser. Under 2024 noterades rekordmånga kinesiska företag i USA.
En rad europeiska investerare har vittnat om hur de lurats in i slutna Whatsapp-grupper efter att ha klickat på annonser på sociala medier.
Där har de matats med påstådda analyser och rekommendationer kring kinesiska teknik- och hälsovårdsbolag. I flera fall har investeringar på tiotusentals dollar gått förlorade när kurserna kollapsat.
Missa inte: Så vann Leonardo DiCaprio kampen om filmsuccén Wolf of Wall Street. Dagens PS
Finns flera exempel
Upplägget påminner om hur Jordan Belfort – mest känd genom boken och filmen The Wolf of Wall Street – lyckades tjäna mycket pengar genom tveksamma försäljningar av aktier i små bolag till vanliga amerikaner.
Trots varningar till Nasdaq och den amerikanska finansinspektionen SEC har någon skärpt tillsyn ännu inte märkts.
Ett särskilt uppmärksammat exempel är Regencell Bioscience, ett bolag inom örtmedicin som på kort tid steg med nära 60 000 procent i värde, motsvarande ett börsvärde på över 38 miljarder dollar, skriver Yahoo Finance.
Aktien har därefter tappat mer än 80 procent.
Missa inte: Hetast på börsen – företag som inte gör vinst. Realtid