Dyra börser får investerare att omfamna Kina

kina
Börsen i Peking är en av de tre länder i Kina och får nu fler blickar mot sig. (Foto: Andy Wong/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 18 aug. 2025Publicerad: 18 aug. 2025

Historiskt har investerare i väst dragit sig för att placera pengar på Kinas oberäkneliga börs. Men nu gör AI att allt fler riktar blickarna ditåt.

Wall Street befinner sig på rekordnivåer, trots att det finns farhågor om hur den amerikanska ekonomin ska utveckla sig framöver.

Det har fått investerare att dra öronen åt sig – och istället titta österut.

I Kina har nämligen optimismen kring artificiell intelligens har utlöst ett börsrally, skriver norska Dagens Næringsliv.

Kina har legat efter

De amerikanska börserna har under sommaren fortsatt sin uppgång, med S&P 500 på nya toppnoteringar.

Även Nikkei och Topix i Tokyo slagit rekord, understött av en stark teknologisektor.

Kinas ekonomi har stått och stampat ett bra tag, men det finns tecken på att aktiemarknaderna är inne i en bra trend. (Foto: Andy Wong/AP/TT).
Kontrasten är tydlig mot Kina, där aktiemarknaden under ett decennium levererat svag avkastning och där CSI 300-index endast marginellt har stigit under de senaste tio åren.

Stora skillnader

En jämförelse visar hur stort gapet blivit: en investering på 100 000 kronor i S&P 500 i USA för tio år sedan hade tredubblats, medan det i CSI 300 i Kina bara hade gett 130 000 kronor tillbaka.

Den långa svaga trenden har skapat misstro bland kinesiska småsparare, som i hög grad valt att minska skulder snarare än att öka investeringar.

Men nu börjar internationella kapitalförvaltare återvända till Kina och andra tillväxtmarknader. En färsk undersökning från Bank of America visar att andelen fondförvaltare som överviktar aktier på tillväxtmarknader nu är den högsta på över två år.

Större efterfrågan på AI-komponenter

Den låga värderingsnivån i Kina, där P/E-talet ligger runt 11 jämfört med över 27 i USA, lyfts fram som en potentiell drivkraft för återvändande kapital.

Det är framför allt AI-trenden som lockar. Nordasiatiska jättar som SK Hynix, Samsung och TSMC har blivit stora vinnare på den ökade efterfrågan på halvledare och andra nyckelkomponenter till AI-industrin.

”Skapar nytt tillväxtsegment”

SK Hynix har stigit med närmare 60 procent i år, medan Samsung och TSMC noterat betydande kurslyft. Tillsammans med kinesiska teknikbolag som Tencent och Alibaba utgör de nu de främsta orsakerna till uppgången.

”Artificiell intelligens kommer att utgöra en allt större andel av tillväxten fram. De teknologidrivna AI-bolagen skapar ett nytt, långsiktigt tillväxtsegment, särskilt i Nordasien”, säger UBS-strategen Xingchen Yu till Business Times.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

