Dyra börser får investerare att omfamna Kina

Wall Street befinner sig på rekordnivåer, trots att det finns farhågor om hur den amerikanska ekonomin ska utveckla sig framöver.

Det har fått investerare att dra öronen åt sig – och istället titta österut.

I Kina har nämligen optimismen kring artificiell intelligens har utlöst ett börsrally, skriver norska Dagens Næringsliv.

Missa inte: Kina – bäst på att tjäna pengar med AI. Realtid

Kina har legat efter

De amerikanska börserna har under sommaren fortsatt sin uppgång, med S&P 500 på nya toppnoteringar.

Även Nikkei och Topix i Tokyo slagit rekord, understött av en stark teknologisektor.

Kinas ekonomi har stått och stampat ett bra tag, men det finns tecken på att aktiemarknaderna är inne i en bra trend. (Foto: Andy Wong/AP/TT).

ANNONS

Kontrasten är tydlig mot Kina, där aktiemarknaden under ett decennium levererat svag avkastning och där CSI 300-index endast marginellt har stigit under de senaste tio åren.

Missa inte: Tillväxtchock: Kinas maskineri tappar kraft. Dagens PS