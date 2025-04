Chefsekonom: Konkurser och arbetslöshet väntar USA

Torsten Sløk är chefsekonom vid investeringsjätten Apollo Global Management. Det gör honom till en av finansvärldens tyngre röster.

Nu kommer han med en tydlig varning: Handeln mellan Kina och USA håller på att kollapsa.

I en ny rapport pekar han på allvarliga konsekvenser av den amerikanska tullpolitiken, som redan nu skakar om globala leveranskedjor och riskerar att driva USA in i en ekonomisk kris.

Varnar för konkurser

Containertrafiken från Kina till USA har minskat dramatiskt under våren. Givet transporttiden på upp till 40 dagar kan amerikanska hamnar snart stå utan nya leveranser.

Sløk förutspår tomma butikshyllor och massuppsägningar inom transport- och detaljhandeln redan i maj.

”Det är ett fritt fall. Om vi inte agerar nu kommer konsekvenserna bli mycket allvarliga”, säger han i rapporten med titeln ”Trade Between China and the US Collapsing”, som norska Dagens Naeringsliv refererar till.

Leksaker är ett exempel på varor som kommer att påverkas kraftigt av tullarna. (Foto: Andy Wong/AP/TT)

Bakgrunden är de kraftigt höjda tullsatserna på kinesiska varor – upp till 145 procent – som införts av Donald Trump.

Småföretag, som inte har kapital att hantera sådana kostnadsökningar, är särskilt utsatta. Sløk varnar för en våg av konkurser inom detaljhandeln och en kraftig ökning av arbetslösheten.

”Små butiker som säljer leksaker, järnvaror och kläder kommer drabbas hårt. Vi kan få se en kedjereaktion där både företag och hushåll slås ut”, säger han.

