Är gigekonomin beroende av illegal arbetskraft?

Plattformar som Uber och Deliveroo har blivit en del av människors vardag i många länder. Numera är taxiresor och matleveranser bara ett knapptryck bort i större städer.

Men gigekonomin kan ha haft större konsekvenser än så.

I Storbritannien menar kritiker att gigekonomin utnyttjar illegal arbetskraft och urholkade arbetsvillkor, skriver The Telegraph.

”Mycket nära relationer”

Att britterna gick i bräschen för gigekonomin var ett projekt som påbörjades redan under den konservativa premiärministern David Cameron och hans finansminister George Osbornes tid vid makten.

Regeringen satsade aktivt på att göra landet till ett globalt centrum för vad man kallade en sharing economy. Samtidigt förblev reglering och tillsyn relativt svaga.

David Cameron och George Osborne var två starka förespråkare av minskad reglering för gigekonomin. (Foto: Leon Neal/AP/TT).

Gigföretagen fick tidigt gehör för sina argument om flexibilitet och entreprenörskap.

”Det fanns mycket nära relationer med vissa delar av regeringens högsta ledning”, säger en chef i ett av företagen.

