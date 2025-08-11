Realtid
Är gigekonomin beroende av illegal arbetskraft?

gigekonomin
Strejker bland brittiska Deliveroo-förare bröt ut 2021, i protest mot dåliga arbetsvillkor. (Foto: Alastair Grant/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 11 aug. 2025Publicerad: 11 aug. 2025

En digital framgångssaga – eller appar som lever på att utnyttja människor utan arbetstillstånd? I Storbritannien debatteras just nu gigekonomin intensivt.

Plattformar som Uber och Deliveroo har blivit en del av människors vardag i många länder. Numera är taxiresor och matleveranser bara ett knapptryck bort i större städer.

Men gigekonomin kan ha haft större konsekvenser än så.

I Storbritannien menar kritiker att gigekonomin utnyttjar illegal arbetskraft och urholkade arbetsvillkor, skriver The Telegraph.

”Mycket nära relationer”

Att britterna gick i bräschen för gigekonomin var ett projekt som påbörjades redan under den konservativa premiärministern David Cameron och hans finansminister George Osbornes tid vid makten.

Regeringen satsade aktivt på att göra landet till ett globalt centrum för vad man kallade en sharing economy. Samtidigt förblev reglering och tillsyn relativt svaga.

David Cameron och George Osborne var två starka förespråkare av minskad reglering för gigekonomin. (Foto: Leon Neal/AP/TT).
Gigföretagen fick tidigt gehör för sina argument om flexibilitet och entreprenörskap.

”Det fanns mycket nära relationer med vissa delar av regeringens högsta ledning”, säger en chef i ett av företagen.

Skapats en gråzon

Kärnan i modellen var att förare och cykelbud klassades som egenföretagare och betalades per uppdrag.

Detta innebar ingen garanterad timlön, ingen semesterersättning och begränsade skyldigheter för bolagen.

Man var också noga med att föra in möjligheten att kunna lämna över ett arbetspass till någon annan.

Det har i gigekonomin skapat en gråzon där konton kan hyras ut eller säljas, ibland till personer utan arbetstillstånd.

Kopplas till olyckor

Under senare år har myndigheter rapporterat att en betydande andel kontrollerade cykelbud arbetar illegalt.

Flera fall, inklusive dödsolyckor och våldsamma brott, har kopplats till personer som agerat som ersättare via hyrda konton, skriver BBC.

Kritiker menar att modellen underlättar svartarbete och bidrar till att locka migranter som saknar arbetstillstånd.

Fortsatt populärt

Nyligen fick också Uber kritik för att ha underpresterat när det gäller arbetet mot sexuella övergrepp under resor med appen.

Samtidigt fortsätter gigekonomin att utgöra en central del av det moderna samhället, och det verkar även gälla hos den yngre generationen.

Många ur Generation Z har valt eller tvingats välja kortare uppdrag och driver därmed på sektorns utvidgning, skriver AI Invest.

Gig-ekonomiStorbritannienUber
