Granskning: Uber blundade för sexövergrepp

Är det säkert att resa med Uber? Den frågan debatteras nu intensivt i USA efter att nya uppgifter framkommit i en stor granskning av New York Times.

Tidningen har tittat på perioden mellan 2017 och 2022 för att se hur många resor som slutar med en anmälan av sexuellt övergrepp eller olämpligt sexuellt beteende.

Enligt granskningen skedde en sådan anmälan i snitt var åttonde minut i USA, vilket är långt mer än vad företaget själva har hävdat.

Införde inte verktygen

New York Times har tittat på domstolshandlingar som nyligen blivit offentliga i samband med en omfattande rättsprocess mot bolaget. Totalt handlar det om över 400 000 incidenter.

Uber har varit medvetet om problemet en längre tid, och har därför utvecklat och testat flera effektiva verktyg för att minska övergrepp.

Uber finns också i Sverige, men granskningen har inte tittat närmare på siffrorna här. (Foto: Magnus Lejhall/TT)

Dessa inkluderar algoritmer för riskbedömning, videoövervakning i fordon och könsmatchning mellan förare och passagerare

Ändå valde företaget ofta att inte införa dessa i större skala. Besluten motiverades enligt interna dokument av affärsstrategiska skäl.

