Granskning: Uber blundade för sexövergrepp
Är det säkert att resa med Uber? Den frågan debatteras nu intensivt i USA efter att nya uppgifter framkommit i en stor granskning av New York Times.
Tidningen har tittat på perioden mellan 2017 och 2022 för att se hur många resor som slutar med en anmälan av sexuellt övergrepp eller olämpligt sexuellt beteende.
Missa inte: Hon stämmer Meta för sexuella övergrepp: ”Tystar kvinnor”. Realtid
Enligt granskningen skedde en sådan anmälan i snitt var åttonde minut i USA, vilket är långt mer än vad företaget själva har hävdat.
Införde inte verktygen
New York Times har tittat på domstolshandlingar som nyligen blivit offentliga i samband med en omfattande rättsprocess mot bolaget. Totalt handlar det om över 400 000 incidenter.
Uber har varit medvetet om problemet en längre tid, och har därför utvecklat och testat flera effektiva verktyg för att minska övergrepp.
Dessa inkluderar algoritmer för riskbedömning, videoövervakning i fordon och könsmatchning mellan förare och passagerare
Ändå valde företaget ofta att inte införa dessa i större skala. Besluten motiverades enligt interna dokument av affärsstrategiska skäl.
Missa inte: Kinesisk robotaxi på väg till Europa. Realtid
Ville växa snabbare
Där låg fokus på tillväxt, vinst och att bevara affärsmodellen där förarna klassificeras som ”frilansare”. På så sätt behövde Uber nämligen inte stå för vissa sociala avgifter och ansvar.
Företaget har internt identifierat tydliga mönster kopplade till övergrepp. Kvinnor är oftast offren och incidenterna sker i huvudsak under helgkvällar med startpunkt nära barer.
Många av de misstänkta förövarna hade tidigare anmälningar mot sig, låga betyg och i vissa fall historik av olämpligt beteende. Ändå tilläts vissa riskprofilerade förare fortsätta köra.
Ingen obligatorisk videoövervakning
Ett verktyg, kallat Safety Risk Assessed Dispatch, utvecklades för att förutse riskfyllda möten mellan förare och passagerare.
Det visade sig kunna förutse 15 procent av övergreppen under testperioder. Trots det applicerades inte systemet i någon större skala, enligt interna utvärderingar.
Missa inte: Uber anklagas – stoppade inte övergrepp. Dagens PS
Uber har även avstått från att införa obligatorisk videoinspelning i fordon, med hänvisning till både integritetsfrågor och risken att förlora sin modell med självständiga förare.
Tillbakavisar anklagelserna
Även initiativ som att matcha kvinnliga passagerare med förare av samma kön stoppades eller försenades av rädsla för politiska reaktioner och potentiella diskrimineringsmål.
Uber har dock gått i svaromål på artikeln och menar att bilden inte stämmer alls.
”En nyligen publicerad artikel har gjort häpnadsväckande påståenden som antyder att Uber har blundat för passagerares och förares säkerhet. Ingenting kunde vara längre ifrån sanningen”, skriver Hannah Nilles, som är Head of Safety for the Americas, på Ubers hemsida.
