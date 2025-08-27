Den svaga uppvisningen i motståndskraft gentemot USA i förhandlingarna kan vara början på slutet för Europas ställning i världen menar analytiker.
"100 år av förödmjukelse" – det kan bli Europas framtid
Mest läst i kategorin
Myndighet vill förbjuda telefonförsäljning – branschen rasar
Konsumentverket vill se ett totalt förbud mot telefonförsäljning. Det får branschen att gå i taket. Att ringas upp av en telefonförsäljare är något som de flesta svenskar inte tycker om. Det visar en ny kartläggning av Konsumentverket. Dessutom har det fått allt fler att undvika att svara på nummer som man inte känner igen. Nu …
Varningen: Förbud av fossildrivna bilar är inte längre möjligt
EU:s planer på att förbjuda bilar med förbränningsmotorer till 2035 är inte längre möjligt. Det menar i alla fall den europeiska bilindustrin. Inom EU har det lagstiftats om att år 2035 kommer det inte längre vara tillåtet att sälja nya bensin- eller dieseldrivna bilar. Lagstiftningen var kontroversiell redan innan den gick igenom 2022 och har …
Experten mot strömmen – därför kommer oljan stiga i pris
De flesta analytiker tror att priset på olja kommer falla under vintern. Men den erfarne analytikern Neil Atkinson tror istället på prishöjningar framöver. Priset på olja har bara dalat under året för att den senaste tiden stabiliserat sig något. I skrivande stund ligger priset på brent-olja på 66,79 dollar fatet. Den amerikanska myndigheten för energiinformation, …
Oljepriset – vad betyder det för Europa och marknaden?
Oljepriset sjunker i spåren av förväntningar om en vapenvila i Ukraina och minskad geopolitisk oro. Och det stiger med varje motgång i diskussionerna. Det får konsekvenser för både konsumenter, energibolag och investerare. Det som framför allt pressade ner oljepriset för någon vecka sedan var samtalen mellan Ryssland och USA. Även om Ukraina tydligt markerat att …
Stubb: Hoppas Trump ledsnar på Putin snart
Tvinga Ryssland till förhandlingsbordet, uppmanar Finlands president Alexander Stubb sin amerikanske kollega Donald Trump. Stubb, som knutit vänskapsband med Trump över de två ledarnas gemensamma golfintresse, hoppas att Trump snart tappar tålamodet med Rysslands president Vladimir Putin. Jag hoppas att västländernas – speciellt USA:s – tålamod tar slut. Varje gång president Trump har tappat tålamodet …
Efter att EU slutit handelsavtal med USA i Skottland förra månaden har kritiken inte varit nådig. Många anser att avtalet var obalanserat och till Europas nackdel.
Bland annat ansåg den franska premiärministern Francois Bayrou att det var en mörk dag för Europa när avtalet skrevs på. Han menade att det var ett tecken på ”underkastelse” inför USA, skriver Reuters.
Varningen: Förbud av fossildrivna bilar är inte längre möjligt
Flera ledare inom bilindustrin kritiserar EU:s förslag om bilar med förbränningsmotorer till 2035. Läs mer här.
Det obalanserade handelsavtalet har också väckt till liv obehagliga historiska paralleller från Europas egna historia.
Europa liknas vid Kinas kejsare
I en analys i Politico liknas situationen med Kinas för snart 200 år sedan. Efter förlust i det så kallade Opiumkriget mot Storbritannien tvingades den kinesiska kejsaren att skriva på ett avtal. Det öppnade upp landet för utländsk handel men var också på många sätt orättvist viktat till segermaktens fördel.
Det var början på en historisk era kantad av flera så kallade ”ojämlika fördragen” där flera europeiska stormakter tvingade till sig fördelar. Detta var gentemot det försvagade kejsardömet. Perioden har sedermera också kallats för ”förödmjukelsens sekel” i kinesisk historieskrivning.
Läs även:
USA vägrar sänka tullarna först – lägger allt på EU. Realtid
Det är enligt Politico nu en historisk ironi att Europa kan komma att drabbas av samma öde.
Senaste nytt
Flera obehagliga likheter
Enligt Politico är likheterna många, inte minst den att de kineiska kejsarna i det längsta vägrade se sanningen i vitögat.
”Vi betalar priset för att vi ignorerade väckarklockan vi fick under den första Trump-administrationen. Och vi gick och la oss igen. Jag hoppas att det inte är vad vi gör nu”, sa Sabine Weyand, generaldirektör för handel vid Europeiska kommissionen, vid en paneldiskussion vid Europeiska forumet i Alpbach.
Läs även:
Sverige tappar turister – men Europa sätter nya rekord. News55
En annan likhet är också den militära obalans som rådde mellan parterna då – och nu. Även om Kina redan då hade en stor befolkning låg man också nästan 200 år efter i militär utveckling. På ett liknande sätt har EU inte satsat på sin militär under decennier, samtidigt som USA ständigt rustat.
Kan bara vara början
Många menar att avtalet är ett försök från EU att köpa sig tid att rusta och ställa om. Men frågan är hur mycket tid man egentligen har köpt.
Redan i det avtal som signerats, och där bläcket ännu inte hunnit torka, finns det utrymme för nya konfliktytor.
Missa inte:
Klippläge i Spanien – ekonomin mosar EU-rivalerna. Dagens PS
”Den här överenskommelsen är så vag. Därför finns det många punkter där konflikter lätt kan eskaleras. Dessa kan sedan användas som rättfärdigande för varför andra saker inte kommer att genomföras”, säger Niclas Poitiers, forskare vid tankesmedjan Bruegel till Politico.
Bland annat har EU lovat att investera 600 miljarder dollar i USA. På frågan om vad som händer om det inte sker har Donald Trump svarat att han helt enkelt kan komma att höja tullarna till 35 procent.
Finns vägar ut för Europa
Även om situationen ser mörk ut betyder det inte att Europas framtid är skriven i sten. Bland annat har Italiens före detta premiärminister Mario Draghi varit kritisk mot unionens agerande. Samtidigt menar han att det nu är dags för sammanhållning.
För att göra det behövs investeringar i europeisk infrastruktur, ökad efterfrågan och fler företag. Det menar Eamon Drumm, analytiker på German Marshall Fund
”Detta innebär att sänka energipriserna och att bättre använda europeiska besparingar för investeringar i europeiska företag. Dessutom handlar det om att slutföra integrationen av kapitalmarknaderna”, säger han.
Läs även:
Det pressar Tysklands ekonomi: ”Ett bakslag”. Dagens PS
Andra menar att svaret i att fördjupa och diversifiera EU-blockets handelsband med andra länder. Just nu arbetar Bryssel för fullt med det stora handelsavtalet Mercosur med flera sydamerikanska länder.
Avtal är också på gång med Indonesien, Indien och andra länder i år. Dessutom har EU signalerat för att man vill intensifiera handeln med det Asienfokuserade CPTPP-blocket, som inkluderar Kanada, Japan, Mexiko, Australien och andra.
”Förutom att modernisera Världshandelsorganisationen måste EU verkligen fokusera på att fortsätta bygga upp sitt nätverk av handelsavtal med pålitliga partners”, säger Bernd Lange, tysk socialdemokrat som leder Europaparlamentets handelsutskott.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
I verksamheter utan tydlig metodik är det lätt att missa målet. Med Astrakanmetoden, Sveriges största metod för verksamhetsutveckling når du dina mål. Boka dig på vår kostnadsfria introduktion.