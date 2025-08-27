"100 år av förödmjukelse" – det kan bli Europas framtid

Flera obehagliga likheter

Enligt Politico är likheterna många, inte minst den att de kineiska kejsarna i det längsta vägrade se sanningen i vitögat.

”Vi betalar priset för att vi ignorerade väckarklockan vi fick under den första Trump-administrationen. Och vi gick och la oss igen. Jag hoppas att det inte är vad vi gör nu”, sa Sabine Weyand, generaldirektör för handel vid Europeiska kommissionen, vid en paneldiskussion vid Europeiska forumet i Alpbach.

En annan likhet är också den militära obalans som rådde mellan parterna då – och nu. Även om Kina redan då hade en stor befolkning låg man också nästan 200 år efter i militär utveckling. På ett liknande sätt har EU inte satsat på sin militär under decennier, samtidigt som USA ständigt rustat.

Kan bara vara början

Många menar att avtalet är ett försök från EU att köpa sig tid att rusta och ställa om. Men frågan är hur mycket tid man egentligen har köpt.

Redan i det avtal som signerats, och där bläcket ännu inte hunnit torka, finns det utrymme för nya konfliktytor.

”Den här överenskommelsen är så vag. Därför finns det många punkter där konflikter lätt kan eskaleras. Dessa kan sedan användas som rättfärdigande för varför andra saker inte kommer att genomföras”, säger Niclas Poitiers, forskare vid tankesmedjan Bruegel till Politico.

Bland annat har EU lovat att investera 600 miljarder dollar i USA. På frågan om vad som händer om det inte sker har Donald Trump svarat att han helt enkelt kan komma att höja tullarna till 35 procent.

Finns vägar ut för Europa

Även om situationen ser mörk ut betyder det inte att Europas framtid är skriven i sten. Bland annat har Italiens före detta premiärminister Mario Draghi varit kritisk mot unionens agerande. Samtidigt menar han att det nu är dags för sammanhållning.

För att göra det behövs investeringar i europeisk infrastruktur, ökad efterfrågan och fler företag. Det menar Eamon Drumm, analytiker på German Marshall Fund

”Detta innebär att sänka energipriserna och att bättre använda europeiska besparingar för investeringar i europeiska företag. Dessutom handlar det om att slutföra integrationen av kapitalmarknaderna”, säger han.

Andra menar att svaret i att fördjupa och diversifiera EU-blockets handelsband med andra länder. Just nu arbetar Bryssel för fullt med det stora handelsavtalet Mercosur med flera sydamerikanska länder.

Avtal är också på gång med Indonesien, Indien och andra länder i år. Dessutom har EU signalerat för att man vill intensifiera handeln med det Asienfokuserade CPTPP-blocket, som inkluderar Kanada, Japan, Mexiko, Australien och andra.

”Förutom att modernisera Världshandelsorganisationen måste EU verkligen fokusera på att fortsätta bygga upp sitt nätverk av handelsavtal med pålitliga partners”, säger Bernd Lange, tysk socialdemokrat som leder Europaparlamentets handelsutskott.