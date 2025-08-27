Realtid
Varningen: Förbud av fossildrivna bilar är inte längre möjligt

Bensin i bilen eller inte efter 2035? Europeiska biltillverkare säger nej. Foto: (Frank Augstein / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 27 aug. 2025Publicerad: 27 aug. 2025

EU:s planer på att förbjuda bilar med förbränningsmotorer till 2035 är inte längre möjligt. Det menar i alla fall den europeiska bilindustrin.

Inom EU har det lagstiftats om att år 2035 kommer det inte längre vara tillåtet att sälja nya bensin- eller dieseldrivna bilar.

Lagstiftningen var kontroversiell redan innan den gick igenom 2022 och har fortsatt vara ifrågasatt. Nu kritiseras lagen igen då den anses vara för orealistisk av den europeiska bilindustrin.

I ett brev till EU-kommissionens ordförande kritiserar flera höga ledare inom industrin planen som de anser vara orealistisk.

Missa inte:
EU:s nya plan kan stoppa försäljningen av bensinbilar. Dagens PS

”Europas omvandlingsplan för bilindustrin måste gå bortom idealism och erkänna aktuella industriella och geopolitiska realiteter”, skriver ordförande för European Automobile Manufacturers Association Ola Källenius och ordföranden för European Association of Automotive Suppliers, Matthias Zink, i brevet.

Industrin hotas av Kina

Den europeiska bilindustrin har det minst sagt kämpigt just nu då den är ansatt både från öst och väst.

Det som ska ersätta de fossildrivna bilarna på marknaden 2035 är elbilar. Men trots att tillverkarna rullat ut flera nya modeller utgör försäljningen av dessa bara 15 procent. Det är alltså fortfarande förbränningsmotordrivna bilar som de europeiska tillverkarna livnär sig på.

Missa inte:
Amerikanska bilar ratas: ”För smala vägar”. Realtid

Att öka andelen europeiska elbilar är också svårt då Kina satsat stort på dessa till den grad att överproduktion råder och marknaden svämmar över av elbilar från öst.

Tullar från USA sätter press på europeiska bilar

Om det inte vore nog med pressen från Kina så har även USA:s tullkrig minskat marginalerna för den europeiska bilmarknaden som har en stor del av sin export riktad västerut.

Just nu ligger tullsatsen på bilar på hela 27,5 procent. Men de kan komma att sänkas om EU i sin tur ändrar på sina handelshinder gentemot USA.

Läs även:
Nu kan USA:s jättebilar rulla på Europeiska vägar. Dagens PS

De europeiska biltillverkarna kan kanske få gehör för sin klagan då den politiska pressen redan är stor på EU att ändra på beslutet om fossilfritt till 2035.

EU-kommissionen beslutade i mars i år att mildra ett tidigare beslut om utsläppsmål för industrin samtidigt som de utlovade att en utvärdering av lagen om stopp till 2035 ska nu i år istället för under 2026.

BilarEUEuropafossilfritt
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

