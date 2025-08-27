EU:s planer på att förbjuda bilar med förbränningsmotorer till 2035 är inte längre möjligt. Det menar i alla fall den europeiska bilindustrin.
Varningen: Förbud av fossildrivna bilar är inte längre möjligt
Inom EU har det lagstiftats om att år 2035 kommer det inte längre vara tillåtet att sälja nya bensin- eller dieseldrivna bilar.
Lagstiftningen var kontroversiell redan innan den gick igenom 2022 och har fortsatt vara ifrågasatt. Nu kritiseras lagen igen då den anses vara för orealistisk av den europeiska bilindustrin.
I ett brev till EU-kommissionens ordförande kritiserar flera höga ledare inom industrin planen som de anser vara orealistisk.
”Europas omvandlingsplan för bilindustrin måste gå bortom idealism och erkänna aktuella industriella och geopolitiska realiteter”, skriver ordförande för European Automobile Manufacturers Association Ola Källenius och ordföranden för European Association of Automotive Suppliers, Matthias Zink, i brevet.
Industrin hotas av Kina
Den europeiska bilindustrin har det minst sagt kämpigt just nu då den är ansatt både från öst och väst.
Det som ska ersätta de fossildrivna bilarna på marknaden 2035 är elbilar. Men trots att tillverkarna rullat ut flera nya modeller utgör försäljningen av dessa bara 15 procent. Det är alltså fortfarande förbränningsmotordrivna bilar som de europeiska tillverkarna livnär sig på.
Att öka andelen europeiska elbilar är också svårt då Kina satsat stort på dessa till den grad att överproduktion råder och marknaden svämmar över av elbilar från öst.
Tullar från USA sätter press på europeiska bilar
Om det inte vore nog med pressen från Kina så har även USA:s tullkrig minskat marginalerna för den europeiska bilmarknaden som har en stor del av sin export riktad västerut.
Just nu ligger tullsatsen på bilar på hela 27,5 procent. Men de kan komma att sänkas om EU i sin tur ändrar på sina handelshinder gentemot USA.
De europeiska biltillverkarna kan kanske få gehör för sin klagan då den politiska pressen redan är stor på EU att ändra på beslutet om fossilfritt till 2035.
EU-kommissionen beslutade i mars i år att mildra ett tidigare beslut om utsläppsmål för industrin samtidigt som de utlovade att en utvärdering av lagen om stopp till 2035 ska nu i år istället för under 2026.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
