Lendify säkrar 1 miljard i ny finansiering

– Första finansieringsrundan med Insight Investment skedde 2019. De har visat att de förstår vår affär och är en idealisk parner för fortsatt tillväxt. Lendify fortsätter fokusera på socialt hållbara låneprodukter och leder teknikskiftet inom digitala bankprodukter. Vi leder genom att ta ansvar och det kommer vi fortsätta att göra, säger vd Nicholas Sundén-Cullberg i en skriftlig kommentar.

– We are pleased to extend our partnership with Lendify. We are continually looking for interesting opportunities in the private ABS market to generate attractive risk adjusted return that our funds and clients seek. Lendify, as a technology- based lender, is a good example of the type of partnership we seek with appropriate focus on risk, service and and positive customer outcomes with the ability to disrupt and gain market share in a growing market. We look forward to a continued and mutually beneficial relationship with Lendify, says Shaheer Guirguis, Head of Secured Finance at Insight Investment.