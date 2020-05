Landshypotek skjuter upp utdelningen till medlemmarna

Landshypoteks föreningsstyrelse aviserar samtidigt möjligheten att hålla en extrastämma för utdelningsbeslut under hösten. Nya aktiva bedömningar kommer att göras vartefter situationen förändras.



– Vi har förståelse för situationen i samhället i stort i denna tid och väljer därför att avvakta med vår utdelning till medlemmarna, även om vi inte ser att viss utdelning redan nu under våren på något sätt hade äventyrat vår ekonomi eller vår banks möjligheter att låna ut pengar, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening i en presskommentar.



Landshypoteks utdelning är en del av en cirkulär ekonomi och unik på marknaden, där bankens kunder med insatser bygger eget kapital och får utifrån sina insatser del av vinstmedlen. Att utdelningen går tillbaka till bankens kunder inom jord och skog innebär en likviditetsstärkande åtgärd för Sveriges lantbrukare och därmed en del av att stärka den samhällsviktiga verksamhet som livsmedelsproduktion enligt myndigheterna är.



– Vår utdelning går direkt till aktiva jord- och skogsbrukare och gör stor och nödvändig nytta för att stärka svensk livsmedelsproduktion. Vi hade nu gärna tagit ansvar genom att kombinera att hålla medel kvar i banken och samtidigt dela ut till pengar till lantbrukare. Det hade för oss varit att bidra till störst samhällsnytta, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.



Efter ytterligare dialog med Finansinspektionen väljer Landshypotek dock att helt följa myndighetens uppmaning. Det tidigare förslaget på medlemsutdelning som gavs i anslutning till årsredovisningen för 2019 dras nu tillbaka.



Föreningsstämma där utdelningen beslutas kommer att hållas 17 juni. Föreningen öppnar samtidigt för möjligheten att hålla extra stämma senare under året och vid en möjlig annan samhällsekonomisk situation, besluta om utdelning till medlemmarna och därmed direkt stärka det svenska lantbruket.