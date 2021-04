Lägre kreditförluster lyft för Swedbank

Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 12,8 procent (11,8) och K/I-talet till 0,44 (0,47). Intäkterna minskade till 11 402 miljoner kronor (11 764), främst till följd av ett lägre nettoresultat finansiella poster. Valutakursförändringar minskade intäkterna med 31 miljoner kronor. Det framgår av Swedbanks rapport för första kvartalet.

Banken förväntar sig en kraftfull återhämtning i den ekonomiska aktiviteten under andra halvåret i år, allt eftersom vaccinationsprogrammen världen över rullas ut.

Kravet på korta ledtider utmaning

På den svenska bolånemarknaden är konkurrensen fortsatt intensiv med korta ledtider. Aktiviteten är högst i storstäderna, där Swedbank traditionellt sett inte har lika stark marknadsposition som i övriga landet.

– Vi har inte till fullo mött våra kunders behov av korta ledtider och har därför inte kunnat försvara vår marknadsposition. Det här måste vi förbättra och vi intensifierar våra ansträngningar för att vända utvecklingen, skriver Jens Henriksson i vd-ordet.

Räntenettot var relativt oförändrat under kvartalet och uppgick till 6 541 mkr (6 567). Ränteintäkterna har bland annat minskat då inlåningsvolymerna har ökat i snabb takt medan utlåningsvolymerna varit stabila, att första kvartalet hade två dagar färre än fjärde kvartalet, samt att valutakursförändringar bidragit negativt. Avgiften för insättningsgarantin minskade med 178 mkr, vilket påverkade räntenettot positivt. Förändringen av insättningsgarantin beror dels på en positiv justering i första kvartalet om 100 mkr avseende tidigare årsavgifter, dels på en negativ justering av årsavgiften 2020 i fjärde kvartalet.

Oförändrat provisionsnetto

Även provisionsnettot var relativt oförändrat under kvartalet och uppgick till 3 360 mkr (3 376). Intäkter från kapitalförvaltningen ökade till följd av en gynnsam utveckling av aktiemarknaderna och högre volym förvaltat kapital, trots att det fjärde kvartalet var positivt påverkat av resultatbaserade avgifter. Intäkter från kort och betalningar ökade då fjärde kvartalet var negativt påverkat av en engångsersättning om 130 miljoner kronor till sparbankerna.

Nettoresultat finansiella poster minskade till 585 miljoner kronor (910) efter ett starkt fjärde kvartal. I första hand minskade intäkter från valuta- och räntehandel till följd av värderingseffekter.

Övriga intäkter uppgick till 916 miljoner kronr (911). Resultatet från Entercard ökade efter att ha varit belastat med kreditförluster under fjärde kvartalet, medan försäkringsnettot minskade till följd av högre förväntade skadeutbetalningar.

Bankens kostnader minskade med 11 procent till 4 974 miljoner kronor (5 586), främst till följd av säsongsmässigt höga kostnader för personal och marknadsföringsaktiviteter samt kostnader av engångskaraktär under fjärde kvartalet.

Lägre konsultkosnader

Konsultkostnader för att hantera penningtvättsrelaterade utredningar minskade och uppgick till 77 miljoner kronor (170) i kvartalet. Kvartalets kostnader har också belastats med en reservering om 30 miljoner för ett eventuellt vitesföreläggande från Nasdaq Stockholm.

I mars fick banken besked från Nasdaq om slutsatserna i en undersökning om banken har brutit mot Nasdaqs regelverk under perioden december 2016 till februari 2019. Enligt Nasdaq har banken inte följt marknadsmissbruksförordningen vad gäller offentliggörande av information relaterad till bankens historiska brister kopplade till penningtvätt och inte fullt ut uppfyllt Nasdaqs krav för informations- givning.

Senare meddelande Nasdaq att man överlämnat ärendet till disciplinnämnden. Banken håller i stora drag med om Nasdaqs slutsatser och utgår från att disciplinnämnden kommer att utdöma ett vite som kan uppgå till maximalt 15 årsavgifter. Mot den bakgrunden har banken avsatt 7,5 årsavgifter (30 miljoner kronor) i förväntat vite.

I september 2020 fick Swedbank en underrättelse från Finansinspektionen om att även de utreder banken för misstänkta överträdelser av marknadsmissbruks- förordningen. Undersökningen omfattar till viss del motsvarande period som Nasdaqs undersökning (20 september 2018 till 20 februari 2019) och gäller offentliggörande av insiderinformation och skyldigheten att upprätta en insiderlista i samband med avslöjande av misstänkt penningtvätt inom banken.

Finansinspektionen följer löpande granskningar som utförs av Nasdaqs disciplinnämnd och har möjlighet att besluta om sanktionsavgift även om vite utdöms. Banken har i dag inte mer information kring Finansinspektionens utredning än den som kommunicerades av banken i september 2020.

En del av den estniska Finansinspektionens utredning överlämnades i november 2019 till den estniska åklagarmyndigheten som undersöker om penningtvätt eller annan kriminell verksamhet har ägt rum i Swedbank AS. Banken har ingen information om när denna utredning kommer att avslutas.

Amerikanska myndigheter fortsätter att undersöka bankens historiska AML/CTF-arbete och historiska offentliggörande av information. Utredningarna pågår och banken för en dialog med relevanta myndigheter via amerikanska juridiska ombud.

– Vi kan i detta skede varken förutsäga när utredningarna kommer att avslutas eller resultatet av dem, skriver banken i rapporten.

Den svenska Ekobrottsmyndigheten (EBM) utreder om det förekommit brott i samband med historisk informationsgivning. EBM har offentliggjort att utredningen är inne i ett slutskede.

Enligt Jens Henriksson är banken dedikerad att införa effektiva processer och sträva efter att nå en ledande internationell branschpraxis.

– Vi har adresserat de brister som finansinspektionerna i Sverige och Estland samt Clifford Chance-utredningen identifierade. Det pågår fortsatt utredningar i USA och vi är i dialog med relevanta myndigheter via våra amerikanska juridiska ombud.

Valutakursförändringar minskade kostnaderna med 9 miljoner kronor och kreditförlusterna minskade jämfört med fjärde kvartalet och uppgick till 246 miljoner kronor (523).

Ökad utlåning till bolånekunder

Utlåningen till bolånekunder inom Svensk bankverksamhet ökade med 5 miljarder kronor till 854 miljarder kronor, jämfört med utgången av fjärde kvartalet 2020. Marknadsandelen på bolån uppgick till 23 procent (23). Övrig privatutlåning inklusive utlåningen till bostadsrättsföreningar minskade med 1 miljard kronor under kvartalet.

Swedbanks utlåningsvolym inom svenska konsumentkrediter uppgick till 31 miljarder kronor (31), motsvarande en marknadsandel på cirka 8 procent. I konsumentkrediter ingår lån utan säkerhet och lån med bil och båt som säkerhet.

I Baltisk bankverksamhet ökade bolånevolymen med 1 procent i lokal valuta och uppgick till motsvarande 91 miljarder kronor vid kvartalets slut.

Den baltiska konsumentkreditportföljen minskade med 4 procent i lokal valuta och uppgick till motsvarande 8 miljarder kronor vid slutet på kvartalet.

Företagsutlåningen inom alla affärssegment minskade med 1 miljard kronor under kvartalet till 535 miljard kronor (536). Till största del förklarat av minskade volymer inom övrig utlåning primärt relaterat till lägre säkerheter för derivatkontrakt. I Sverige var marknadsandelen 16 procent (16).

Den totala inlåningen inom affärssegmenten ökade till 1 174 miljard kronor (1 130). Jämfört med utgången i första kvartalet 2020 var ökningen 165 miljarder kronor, motsvarande en tillväxt på 16 procent. Samtliga affärssegment har bidragit till ökningen jämfört med föregående år.

Ytterligare utdelning senare i år

Swedbank Roburs svenska fondverksamhet hade under första kvartalet nettoinflöden om 7 miljarder kronor (14). Inflödena i föregående kvartal påverkades positivt med 5 miljarder kronor av insättningen i Pensionsmyndighetens premiepensions- fonder. Precis som för marknaden som helhet uppvisade Roburs svenska fondverksamhet störst inflöden i aktiva aktiefonder vilka uppgick till 8 miljarder kronor samtidigt som räntefonder hade utflöden på 4 miljarder kronor. Indexfonder och blandfonder uppvisade mindre positiva nettoflöden på 1 respektive 2 miljarder kronor. Distributionen via Swedbank, Sparbankerna och den institutionella förvaltningen hade positiva flöden samtidigt som flödena från tredjepartsdistribution var svagt negativa under kvartalet.

– Vårt goda resultat och starka kapitalisering har möjliggjort att vi har kunnat lämna utdelning till våra aktieägare. Vi har som ambition att senare under året lämna ytterligare utdelning hänförlig till vinsten 2019 och 2020 i enlighet med vår utdelningspolicy, men det förutsätter Finansinspektionens samsyn och att omvärldsförutsättningarna så medger, skriver Jens Henriksson i vd-ordet.