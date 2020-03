"Kreditriskpremien i SBB:s obligationer har ökat dramatisk"

Den mest framstående snabbväxaren av alla under senare år är dock den tidigare s-politikern Ilija Batljan och hans Samhällsfastigheter i Norden AB, SBB. Batljan grundade SBB för fyra år sedan, i mars 2016. Efter att bolaget under vintern avslutat uppköpet av kollegan Hemfosa för cirka 23 miljarder kronor rusade SBB:s bestånd upp i ett värde på över 70 miljarder kronor. Med sin portfölj av så kallade samhällsfastigheter och hyreshus benämner sig SBB som ”Nordens största bolag för social infrastruktur.” Det är visserligen en typ av fastigheter som av marknaden klassas som betydligt säkrare än mycket annat. Men att växa i den hastigheten via aggressiva uppköp är långt ifrån riskfritt. Belåningen är hög. Samtidigt lider många kommuner av dålig ekonomi, något som inte förbättras av den nuvarande krisen. Kreditriskpremien i SBB:s obligationer har ökat dramatiskt den senaste tiden.

I en stor intervju nyligen i Dagens industri förklarade Ilija Batljan utvecklingen med sin riskprofil.

"Jag tog en enorm risk. Men jag har suttit i en källare i Bosnien med min fru och dotter och funderat på om nästa flygbomb ska träffa mitt hus eller grannens. Så jag har kanske en lite annan syn på risk än en del andra."

På bara några år gick Ilija Batljans aktieinnehav från ett mer modest värde till som mest drygt 3,8 miljarder kronor för bara en månad sedan. Då hade aktien lyft med 150 procent bara sedan förra sommaren. Han har själv sagt att hans privata skulder är på cirka 1 miljard kronor.

Men på den senaste månaden har SBB-aktien nästintill halverats. För den som sitter på en miljardskuld så kan ekvationen med andra ord förändras snabbt.

