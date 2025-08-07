Ett enda tankstreck för mycket kan avslöja att din jobbansökan är robotskriven. Nu visar ny forskning hur rekryterare genomskådat AI-tricken – och vilka ord som dömer ut kandidater på sekunder.
Tre ord förstör din jobbansökan – nu avslöjas AI-tricken
Vissa formuleringar har blivit dödskyssen för jobbsökare.
När rekryterare ser dessa fraser i personliga brev vet de att en robot troligen har haft fingrarna med i spelet.
Missa inte: Första riktiga AI-mätningen – det här yrket drabbas hårdast. Realtid
En undersökning från Remote visar att 82 procent av svenska företag har mottagit AI-genererade cv:n som innehåller falsk information. För vart fjärde företag händer det ofta eller alltid.
AI-ord som avslöjar din ansökan
Vilka är då de farliga orden? ”Driven”, ”lagspelare” och ”många bollar i luften” toppar listan över formuleringar som omedelbart väcker misstankar hos rekryterare, säger Edvard Danielsson, karriärvägledare på Manpower Matchning,
Det finns även andra avslöjande tecken som rekryterare lärt sig känna igen. Det långa tankstrecket – det som på engelska kallas ”em dash” – har blivit AI-genererade texters signum.
”Alla använder den hela tiden. Det är okej att använda den två, tre gånger i en text. Men när man ser att personen använder den fem gånger, då vet man att det här är sannolikt skrivet med AI”, förklarar Danielsson för Sydsvenskan.
Andra kännetecken är direktöversatt amerikanskt språkbruk och texter som känns klischiga och generiska.
Mmassansökningar med AI
Utvecklingen har gått så långt att nya verktyg gör det möjligt att söka tusentals jobb på bara några sekunder.
Henry O. Fisher från Stockholm driver företaget Easyjob One, där techarbetare kan söka massvis med jobb genom att fylla i sina uppgifter en enda gång.
”Att söka jobb i dag är en enormt ineffektiv process. Varje ansökan tar mellan 40 och 60 minuter”, säger Fisher till Sydsvenskan.
Men andra modeller bidrar till flödet av fejkade cv:n.
”Det är ett stort problem. Folk sätter in sina cv:n i Chat GPT tillsammans med jobbannonsen och då genererar AI:n lögner”, varnar Fisher.
Rekryterare väljer bort personliga brev
Konsekvensen blir att allt fler arbetsgivare tappar förtroendet för det personliga brevet.
Både Malmö stad och bemanningsföretaget Academic Work har valt att helt stryka det personliga brevet från rekryteringsprocessen.
”Det är ett väldigt dåligt urvalsinstrument. När vem som helst kan få ut ett välformulerat brev från en prompt, säger det inget om kandidaten”, konstaterar Tim Knutsson, rekryteringsansvarig på Academic Work.
Experternas tips
Men experterna menar att AI kan användas smart – om man vet hur. Nyckeln ligger i att ge verktygen rätt kontext och undvika amerikanska direktöversättningar som ofta luktar robot.
”Ett prompt-trick är att helt enkelt be den skriva på vardagssvenska och påminna den om att det är en svensk text”, säger Danielsson till Sydsvenskan.
Knutsson understryker vikten av att göra ansökan personlig: ”Är det här jag? Är det här mitt? Skulle jag säga det här på en intervju?”
