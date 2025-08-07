Tre ord förstör din jobbansökan – nu avslöjas AI-tricken

Vissa formuleringar har blivit dödskyssen för jobbsökare.

När rekryterare ser dessa fraser i personliga brev vet de att en robot troligen har haft fingrarna med i spelet.

En undersökning från Remote visar att 82 procent av svenska företag har mottagit AI-genererade cv:n som innehåller falsk information. För vart fjärde företag händer det ofta eller alltid.

AI-ord som avslöjar din ansökan

Vilka är då de farliga orden? ”Driven”, ”lagspelare” och ”många bollar i luften” toppar listan över formuleringar som omedelbart väcker misstankar hos rekryterare, säger Edvard Danielsson, karriärvägledare på Manpower Matchning,

Det finns även andra avslöjande tecken som rekryterare lärt sig känna igen. Det långa tankstrecket – det som på engelska kallas ”em dash” – har blivit AI-genererade texters signum.

”Alla använder den hela tiden. Det är okej att använda den två, tre gånger i en text. Men när man ser att personen använder den fem gånger, då vet man att det här är sannolikt skrivet med AI”, förklarar Danielsson för Sydsvenskan.

”När vem som helst kan få ut ett välformulerat brev från en prompt, säger det inget om kandidaten”, säger Tim Knutsson, rekryteringsansvarig på Academic Work. (Foto: Linkedin)

Andra kännetecken är direktöversatt amerikanskt språkbruk och texter som känns klischiga och generiska.