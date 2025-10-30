De tjänar mest och får flest rubriker, men de är också mycket ensamma. Det erkänner en rad framgångsrika vd:ar.
Toppchefer talar ut om tuffa baksidan: "Kunde inte ana"
Att leda några av världens mest inflytelserika företag innebär makt, inflytande och ekonomisk framgång.
Men det har också sina baksidor, där en en växande känsla av ensamhet pekas ut som särskilt ansträngande.
Allt fler företagsledare vittnar nu om den mentala påfrestningen som följer med livet i toppen, skriver Fortune.
Många vill lämna
Forskning från Harvard och Deloitte visar att en betydande andel av företagsledare överväger att lämna sina jobb på grund av bristande energi och social isolering.
Enligt Deloitte funderar omkring 70 procent av chefer på att byta till roller som bättre stödjer deras välbefinnande.
Fenomenet uppmärksammas av ledare för flera globala företag, däribland Apple, Airbnb, PepsiCo, UPS och Insomnia Cookies.
Många beskriver en tillvaro där det blir allt svårare att dela bördan av ansvar och beslut.
”Oerhört ensamt”
När man når toppen försvinner ofta de kollegiala banden som en gång gav stöd och gemenskap, och varje beslut får tyngd som påverkar tusentals anställda, aktieägare och kunder.
På UPS beskriver nuvarande vd:n Carol Tomé att steget från del av teamet till högsta posten innebär en påtaglig förändring i social dynamik.
Man blir plötsligt den som andra väntar på att lämna rummet innan de talar fritt, menar hon.
”Förut sa jag: ’Hur ensamt kan det egentligen vara? Det kan inte vara så ensamt.’ Vad jag sedan dess har lärt mig är att det är oerhört ensamt”, säger Carol Tomé.
Även de främsta drabbas
En av världens mest kända verkställande direktörer, Tim Cook på Apple, instämmer också i att det är ensamt arbete.
”Sägningen att vd-jobbet är ensamt stämmer på många sätt. Men jag söker inte någon sympati”, säger han.
De flesta vägar för att ventilera problem – familj, vänner, styrelse eller anställda – är stängda av sekretess, ansvar eller lojalitet.
Fler blir medvetna om problemet
Många tvingas i stället utveckla egna strategier för att hantera pressen, som självreflektion, terapi eller mentorskap.
Samtidigt växer en ökad medvetenhet fram inom näringslivet om psykisk hälsa i ledarskapet.
Företagsledare uppmanas att dela ansvar, bygga stödjande nätverk och skapa miljöer där sårbarhet inte ses som svaghet.
”Jag tror att vi idag förmodligen lever i en av de ensammaste tiderna i mänsklighetens historia”, säger Brian Chesky, vd på Airbnb.
