Toppchefer talar ut om tuffa baksidan: "Kunde inte ana"

Att leda några av världens mest inflytelserika företag innebär makt, inflytande och ekonomisk framgång.

Men det har också sina baksidor, där en en växande känsla av ensamhet pekas ut som särskilt ansträngande.

Allt fler företagsledare vittnar nu om den mentala påfrestningen som följer med livet i toppen, skriver Fortune.

Många vill lämna

Forskning från Harvard och Deloitte visar att en betydande andel av företagsledare överväger att lämna sina jobb på grund av bristande energi och social isolering.

Enligt Deloitte funderar omkring 70 procent av chefer på att byta till roller som bättre stödjer deras välbefinnande.

Fenomenet uppmärksammas av ledare för flera globala företag, däribland Apple, Airbnb, PepsiCo, UPS och Insomnia Cookies.

Många beskriver en tillvaro där det blir allt svårare att dela bördan av ansvar och beslut.