AI-effekten på konsultbolag: Tvingar fler unga att jobba på plats

Konsultbolag överväger att låta juniora medarbetare arbeta mer från kontoret när artificiell intelligens tar över en allt större del av det tekniska och rutinmässiga arbetet.

Bakom utvecklingen finns en förändrad syn på vilka färdigheter som blir viktigast i takt med att AI används för att effektivisera konsultarbete.

När tekniken kan hantera mer analys, dokumentation och andra rutinuppgifter blir mänskliga färdigheter som kommunikation, ledarskap, empati och relationsskapande viktigare.

Försöker vända utvecklingen

Flera chefer vid stora brittiska konsultbolag anser att dessa färdigheter är svårare att utveckla på distans, skriver Financial Times.

Konsultbranschen bygger traditionellt på en form av lärlingsmodell där yngre medarbetare följer mer erfarna kollegor, deltar i kundmöten och lär sig genom att observera hur seniora konsulter agerar.

Under pandemin och den efterföljande övergången till hybridarbete minskade denna typ av informellt lärande. Fokus hamnade i stället i högre grad på tekniska färdigheter och AI.

Nu försöker konsultbolagen vända utvecklingen. EY har ökat investeringarna i utbildning inom bland annat ledarskap, empati och kommunikation. Företaget behåller samtidigt sin modell för flexibelt arbete.

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