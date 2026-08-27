Färre administrativa uppgifter – och mer av ”mänsklig” kompetens. Det är vad konsultbolagen nu vill ha, och det betyder fler dagar på kontoret.
AI-effekten på konsultbolag: Tvingar fler unga att jobba på plats
Konsultbolag överväger att låta juniora medarbetare arbeta mer från kontoret när artificiell intelligens tar över en allt större del av det tekniska och rutinmässiga arbetet.
Bakom utvecklingen finns en förändrad syn på vilka färdigheter som blir viktigast i takt med att AI används för att effektivisera konsultarbete.
När tekniken kan hantera mer analys, dokumentation och andra rutinuppgifter blir mänskliga färdigheter som kommunikation, ledarskap, empati och relationsskapande viktigare.
Försöker vända utvecklingen
Flera chefer vid stora brittiska konsultbolag anser att dessa färdigheter är svårare att utveckla på distans, skriver Financial Times.
Konsultbranschen bygger traditionellt på en form av lärlingsmodell där yngre medarbetare följer mer erfarna kollegor, deltar i kundmöten och lär sig genom att observera hur seniora konsulter agerar.
Under pandemin och den efterföljande övergången till hybridarbete minskade denna typ av informellt lärande. Fokus hamnade i stället i högre grad på tekniska färdigheter och AI.
Nu försöker konsultbolagen vända utvecklingen. EY har ökat investeringarna i utbildning inom bland annat ledarskap, empati och kommunikation. Företaget behåller samtidigt sin modell för flexibelt arbete.
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Har skärpt kraven
Även KPMG experimenterar med nya former av fysisk utbildning för att stärka medarbetarnas så kallade mjuka färdigheter.
Bolaget bedömer att vissa delar av lärandet går betydligt snabbare när medarbetare befinner sig på samma plats.
Utvecklingen är inte unik för konsultbranschen. Flera stora arbetsgivare har under de senaste åren skärpt kraven på fysisk närvaro.
Microsoft har infört krav på att anställda ska arbeta från kontoret tre dagar i veckan, medan JPMorgan-chefen Jamie Dimon länge har argumenterat för att yngre bankanställda behöver vara på plats för att utveckla professionellt omdöme.
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Vill skapa mer social samvaro
Samtidigt skiljer sig företagens strategier åt. Deloitte låter fortfarande enskilda team bestämma hur ofta de ska arbeta på plats, medan EY och PwC har kvar hybridmodeller.
Boston Consulting Group satsar bland annat på fler aktiviteter på kontoret, däribland schack, padel och nätboll, för att få yngre konsulter att tillbringa mer tid tillsammans.
Deloitte och PwC började redan 2023 ge extra coachning till sina yngsta brittiska medarbetare efter att ha upptäckt svagare kunskaper inom teamwork och kommunikation än hos tidigare årskullar.
Även konsultbolaget Azets uppmuntrar nya medarbetare att vara på kontoret upp till fyra dagar i veckan.
Företaget har samtidigt sänkt utbildningskraven vid rekrytering och samarbetar med pubar och hotell för att ge unga anställda möjlighet att utveckla sina sociala färdigheter.
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