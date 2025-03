Techprofilen: "Uthållighet och mod nyckeln till entreprenörskap"

Techinvesteraren Anna Mossberg har haft ledarroller i bolag som Google och Deutsche Telekom.

Detta här är hennes tredje omgång som jurymedlem i EY Entrepreneur of the Year – något som hon beskriver som inget mindre än en ära.

”Det är sådan lyx att få höra om alla dessa företagare som vi har i Sverige. Vi är ju inte ett jätteland – ändå har vi så många fina företag och så fantastiska företagare”, säger Mossberg till Realtid.

24 finalister – fyra vinnare

Onsdagen har varit minst sagt intensiv.

Sedan halv åtta på morgonen har techinvesteraren – tillsammans med en namnkunnig jury bestående av bland annat Christian von Koeniggsegg, Apoteas grundare Pär Svärdson och Nordnets (börskurs Nordnet) grundare Claes Dinkespiel – dividerat om vilka som ska ta hem sina priser.

På onsdagskvällen ska inget mindre än 24 finalister i fyra kategorier koras till Entrepreneur of the Year, Entreprenurial Winning Women, Young Entrepreneurship of the Year och Best International Growth.

”Man är helt slut när man har hört om alla bolag – men så fylld av energi”, säger Mossberg till Realtid.