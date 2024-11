"Do the right thing" – svenska skobolagets framgångsrecept

Under ledning av Tom Nilsson och David Ekelund har Icebug bevisat att det går att kombinera innovation, hållbarhet och design utan att kompromissa med sina värderingar.

”I våra ägardirektiv står det: ’Do the right thing – even when it hurts Icebug’. Vi ska agera utifrån vår moral även när vi är på jobbet”, säger Icebugs COO Tom Nilsson, som även delar vd-posten med Ekelund, till Realtid.

Under pandemin avstod Icebug från att flyga hem sina varor, vilket kostade bolaget mellan 30 och 50 miljoner kronor.

”Det var dyrt, men rätt i det långa loppet eftersom flygfrakt hade varit katastrofalt för vårt avtryck”, säger Nilsson.

Hellre natur än shoppinggata

Förra året tilldelades Icebug årets hållbarhetspris från Partille Kommun. Så sent som på måndagen fick skobolaget ta emot utmärkelsen Encouragement for Action 2024, som delas ut av Stockholm Fashion District för att främja hållbar utveckling inom modeindustrin.

Icebug har tagit flera konkreta steg för att minska sin miljöpåverkan på miljön. Bolaget blev nyligen först i världen med att FSC-certifiera en hel skokollektion och arbetar aktivt för att minska oljeberoendet i sina produkter.

Förutom produktutveckling fokuserar Icebug även på hur skorna används. Kunderna uppmanas att använda bolagets produkter längre tid – samt att hellre utforska naturen än shoppinggatan.

”Att inspirera till mindre och smartare konsumtion och mer hållbara livsstilar kan göra verklig skillnad”, säger Nilsson.