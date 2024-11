Hemligheterna bakom Hestras framgång: "Alltid öppna dörrar"

Hestra, det anrika familjeföretaget som satt en hel kommun på världskartan, har gått från en lokal aktör till en global spelare inom premiumhandskar.

Under ledning av Claes Magnusson, och bortgångne brodern Svante Magnusson, har företaget nått marknader över hela världen.

Missa inte: Hon är Stockholms främsta entreprenör. Realtid

”När jag och min bror började på 1980-talet förstod vi vikten av export och började steg för steg bygga upp ett nätverk utomlands”, berättar Claes Magnusson för Realtid.

Under tidigt 1980-tal låg Hestras omsättning på 9 miljoner kronor. I dag har den svällt till imponerande 8490 miljoner kronor. På tisdagskvällen kan Magnusson ta hem stora priset på EY Entrepreneur Of The Years regionfinal i Norrköping.

Legat i framkant

Familjen Magnussons fokus på långsiktighet har varit central för framgångarna, samtidigt som man balanserat mellan tradition och innovation.

”Traditionen är djupt rotad i företagskulturen, men vi har också varit nyfikna och legat i framkant vad gäller forskning och utveckling. Flera av våra innovationer har senare blivit branschstandard”, säger Magnusson.

ANNONS

Läs mer: ”Ständigt bättre” – Västeråsprofil tog hem EY:s regionfinal. Realtid

”Mitt råd till nästa generation är att vara lyhörda, ta till sig kritik och omge sig med duktiga medarbetare”, säger Claes Magnusson. (Foto: Hestra)

En av framgångsfaktorerna har varit företagskulturen och det informella ledarskapet som Claes och Svante utvecklade tillsammans.

”Vi har alltid haft en öppen och enkel ledarstil. Våra dörrar har stått öppna, och medarbetarna har alltid kunnat komma in och prata med oss. Den friheten har varit en viktig del av vår framgång”, berättar Magnusson.