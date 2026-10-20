Större effektivitet när medarbetarna får mer ansvar

Det var när Karin Tenelius arbetade med arbetsmarknadscoachning under 1990-talet som hon fick syn på hur människor växte när de fick ansvar och förtroende. Erfarenheterna har kommit att forma hennes syn på ledarskap och organisationer.



För 23 år sedan grundade hon Tuff Ledarskapsträning. Sedan dess har hon hjälpt företag att skapa större delaktighet och stärka medarbetarnas ansvarstagande genom mer självstyrande arbetssätt. Men enligt Karin har utvecklingen gått långsamt.

”Tyvärr har arbetssättet viftats bort som flum och aldrig riktigt fått fäste”!, berättar Karin.

Enligt henne finns det gott om forskning som pekar på fördelarna med delaktighet och medarbetarinflytande. Ändå präglas arbetslivet fortfarande av ett hierarkiskt synsätt med rötter i industrialiseringen, där beslut och ansvar i stor utsträckning ligger hos chefer.

”Men engagemang och ansvar kommer ur delaktighet”, säger Karin.

Hon hänvisar till Gallups årliga undersökning av medarbetarengagemang, där 25 procent av de anställda enligt hennes uppgifter är engagerade i sitt arbete.

”Och den siffran rör sig inte”, säger hon.

Karin menar att en bättre fördelning av ansvar på arbetsplatser är en källa till effektivitet och därmed också en viktig lönsamhetsfaktor.

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Wallander gick före

Idéerna om delaktighet och ansvar som Karin lyfter fram är inte nya. Ett svenskt exempel som ofta lyfts fram i sammanhanget är Handelsbanken under Jan Wallander. Under 1970- och 80-talen decentraliserades verksamheten och makt flyttades närmare de lokala kontoren.

Trots flera liknande goda exempel har få svenska företag valt att decentralisera sitt arbete på det här sättet, konstaterar Karin.

Internationellt går det lite bättre. Nätverket Corporate Rebels har lyckats samla ett hundratal självorganiserade företag världen över med målet att utmana traditionella organisationsformer.

”Det är som en liten gerillaverksamhet. Corporate har lyckats skapa ett sammanhang med ett hundratal företag som tror på det här”, säger Karin.

Själv har hon försökt samla svenska företag som arbetar självstyrande, men upplever att intresset är begränsat.

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